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曼哈頓華埠國殤日遊行 致敬華裔烈士

記者許君達／紐約報導
紐約美國華裔退伍軍人會，在曼哈頓華埠舉行國殤日遊行。(記者許君達／攝影)
紐約美國華裔退伍軍人會，在曼哈頓華埠舉行國殤日遊行。(記者許君達／攝影)

紐約華裔美國退伍軍人會26日在曼哈頓華埠舉辦了年度國殤日遊行，紀念並向歷年來為國捐軀的華裔美國軍人致敬。參與遊行的還包括華裔美國退伍軍人會婦女會和子弟會，以及僑社領袖、軍校生、地方民代和駐紐約台北經濟文化辦事處代表等。

遊行從位於華埠勿街(Mott St.)的紐約中華公所門前出發，沿勿街南行至位於劉國樑廣場(Kimlau Square)的華裔軍人忠烈坊前，沿途居民和遊客以掌聲致意。遊行結束後，由退伍軍人會主持的紀念儀式在忠烈坊前舉行，並向陣亡將士敬獻花圈。

遊行結束後，在劉國樑廣場的華裔軍人忠烈坊前舉行紀念儀式。(記者許君達／攝影)
遊行結束後，在劉國樑廣場的華裔軍人忠烈坊前舉行紀念儀式。(記者許君達／攝影)

退伍軍人會主席鄧燦業介紹，美國退伍軍人事務部門近來陸續通過DNA等科技手段，幫助部分埋骨異鄉的亞裔無名烈士回到了家，其中最早的亞裔士兵1943年陣亡在二戰的義大利戰場。他提到，國殤日的意義就是紀念這些為國捐軀者，「有些人可能不重視，但作為退伍軍人，我們不紀念他們，誰來紀念？」

曾任退伍軍人會主席的紐約中華公所主席朱超然表示，戰爭是殘酷的，20世紀以來的歷次戰爭，數以十萬計的美軍士兵為捍衛自由和民主的價值而犧牲，「自由不是免費的，所以我們才更要紀念他們。」

經文處副處長張麗賢表示，除了紀念為了保衛美國和整個自由世界的烈士外，我們同時也應該向那些正冒著生命危險駐守在民主世界前線的衛士們，「台灣最能理解捍衛自由與和平的價值，因此我們也將與美國和所有擁有共同價值的盟友站在一起。」

出席國殤日遊行和紀念儀式的，包括退伍軍人會成員、僑社領袖、地方民代以及經文處代表...
出席國殤日遊行和紀念儀式的，包括退伍軍人會成員、僑社領袖、地方民代以及經文處代表等。(記者許君達／攝影)

州眾議員李榮恩(Grace Lee)對退伍軍人會的價值給予了高度評價。她表示，在當下這樣一個亞裔美國人仍然常在自己的國家被當作外來人的時代，成立已有80年的退伍軍人會堅持在每一個紀念日舉辦活動，有助於讓外界更好地看到亞裔，尤其是華人，對這個國家的付出。

市議員馬泰(Christopher Marte)、美東聯成公所主席梁漢本、紐約泰山寧陽會館主席伍堅石，以及退伍軍人會職員和歷任主席等與會。

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