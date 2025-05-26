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紐約大都會台灣日 旅美台人年度盛會 大批亞裔球迷進場支持

記者尤昱程╱紐約報導
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台灣商會舉辦「AI台灣日」，賽前進行表揚儀式。(記者尤昱程╱攝影)
台灣商會舉辦「AI台灣日」，賽前進行表揚儀式。(記者尤昱程╱攝影)

台灣商會舉辦的紐約大都會AI台灣日近日在花旗球場登場，適逢大都會迎戰來訪的洛杉磯道奇，兩隊陣中不乏亞洲球員，吸引大量亞裔球迷進場支持。加上台灣日的加持，球場內外瀰漫著台灣加油聲，形成旅美台灣人一年一度的盛會。

李先生和李女士來自加州，這次以開車橫跨美國作為蜜月旅行，台灣日是他們的最後一站。李先生說，平時就常看中華職棒，一直想來美國看看棒球最高殿堂。剛好趕上台灣日，現場氣氛熱烈，讓他感受到海外台灣人的凝聚力。

他說，「現場聚集了好多台灣人，才知道原來海外台灣人的凝聚力這麼強。美國大聯盟無論軟硬體設施還是比賽內容，都比台灣更精彩很多，希望台灣能持續進步。」

定居紐約15年的劉先生是大都會的季票持有者，他說，這場比賽本身就備受矚目，因為道奇和大都會都有日韓球星參戰，尤其是道奇陣中的大谷翔平和山本由伸吸引大量日本球迷到場觀戰。

劉先生表示，今天不只是台灣人，現場日本球迷其實比台灣人還多，因為大聯盟這幾年對亞洲市場愈來愈重視，像大谷翔平就是最大的亮點。他說，最難忘的還是和其他台灣人一起看棒球的熱血，「這種熱血，是我們台灣人文化裡獨特的印記。」

活動主辦方台灣商會會長林慶甫指出，這次籌辦面臨關稅問題與球票熱賣的雙重挑戰，活動一開始準備了1300張票，後來加到1750張，全數售罄。

林慶甫說，「台灣人精神就是，前面有牆就跨過去、繞過去。名字雖然換了，精神依然不變。」他也提到，活動獲得台灣同胞與各界人士的支持，像是93歲的台灣商會創辦人蔡仁泰也到場支持，展現出堅定的傳承精神。

林慶甫說，台灣商會在紐約已近50年歷史，作為海外首個台商組織，有責任把活動辦好，讓台灣人精神在海外繼續傳承。他自己也坦言，過去在紐約創業賣珍珠奶茶，受惠社區不少，這次更希望活動能回饋社區，「台灣日是屬於每一位台灣人的，不管遇到什麼困難，大家都會繼續支持下去。」

當天距離開賽還有一小時，現場已聚集大批人潮。(記者尤昱程╱攝影)
當天距離開賽還有一小時，現場已聚集大批人潮。(記者尤昱程╱攝影)
球隊商品部大排長龍。(記者尤昱程╱攝影)
球隊商品部大排長龍。(記者尤昱程╱攝影)
台灣商會舉辦「AI台灣日」，賽前進行表揚儀式。(記者尤昱程╱攝影)
台灣商會舉辦「AI台灣日」，賽前進行表揚儀式。(記者尤昱程╱攝影)
林慶甫說，「賈董」賈永婕的魅力與投入讓台灣日更受矚目，也讓台灣的旗幟在紐約飄揚。...
林慶甫說，「賈董」賈永婕的魅力與投入讓台灣日更受矚目，也讓台灣的旗幟在紐約飄揚。(記者尤昱程╱攝影)
美國球迷身著印有中文字的球衣，顯示大聯盟近年高度重視亞洲市場。(記者尤昱程╱攝影...
美國球迷身著印有中文字的球衣，顯示大聯盟近年高度重視亞洲市場。(記者尤昱程╱攝影)

大都會 道奇 大谷翔平

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