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亞裔端午文化美食節 法拉盛熱鬧滾滾 近百攤位吸引上萬民眾

記者尤昱程╱紐約報導
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主辦方到每個攤位合影留念。(記者尤昱程╱攝影)
主辦方到每個攤位合影留念。(記者尤昱程╱攝影)

亞裔之友總聯盟(AAAF)與全美針灸執業會共同主辦的第四屆亞裔端午美食文化節25日在法拉盛登場。活動匯聚近百個攤位，提供美食、政府資源與醫療等多項實用資訊，吸引上萬名民眾到場參加，市議員黃敏儀及多位政府與社區代表也到場支持。

亞裔之友總聯盟主席李天驥表示，端午節是中華民族傳承千年的傳統節日，也是亞裔文化的重要象徵。他說，希望透過這場活動展現亞裔社區的多元風采，弘揚傳統精神，促進跨文化交流，並增進社區凝聚力。

活動由紐約溫州同鄉會會長王崇章宣布開幕，現場近百個攤位涵蓋亞洲美食、文化表演、摸彩和親子樂園等豐富內容，市府多個部門也設攤提供人權、健康、理財等實用資訊，還有義診、法律援助及多項惠民服務，讓民眾在節日中感受文化儀式感，並獲得實際幫助與歡樂。

李天驥說，感謝所有主辦、協辦單位及志願者無私付出，以及市府各部門的高效配合，為活動的順利、安全舉辦提供了有力保障。他說，相信文化是橋樑，美食是紐帶，節日是連接人與人、社區與社區的重要力量，透過活動能促進社區間的了解與尊重，共同建設多元和諧的智慧社區。

黃敏儀表示，法拉盛是華人最多的社區，感謝所有主辦單位每年舉辦文化節，讓社區充滿節慶氣氛，並有助於讓更多人了解華人社區的文化與傳統。她也祝福民眾端午佳節愉快，並鼓勵民眾多吃美食、感受端午文化。

到場的貴賓還包括州參議員劉醇逸辦公室代表宿瑋陸、州眾議員金兌錫(Ron Kim)辦公室高級顧問楊愛倫\市長辦公室社區事務部副主任何助敏(Gilbert Hoe)、法拉盛商改區執行主任余鈿崧，以及多個社團代表。

現場販賣各式美食，其中包含端午節傳統粽子。(記者尤昱程╱攝影)
現場販賣各式美食，其中包含端午節傳統粽子。(記者尤昱程╱攝影)
馬來西亞舞龍隊在開幕式上演出。(記者尤昱程╱攝影)
馬來西亞舞龍隊在開幕式上演出。(記者尤昱程╱攝影)
第四屆亞裔端午美食文化節。(記者尤昱程╱攝影)
第四屆亞裔端午美食文化節。(記者尤昱程╱攝影)

亞裔 端午節 法拉盛

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