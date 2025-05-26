新聘教師分配名單出爐 皇后區1289人最多

紐約市教育局公布名單，在獲得經費聘請教師、以協助達成新學年小班制標準的學校中，皇后區公校獲得最多的聘請名額。(本報檔案照)

紐約市教育局 近日公布名單，列出獲得經費聘請教師、以協助達成新學年小班制(class size law)標準的741所公立學校。該計畫預計耗資逾4億元，聘請共3700名左右教師；其中，皇后區 公校獲得最多的聘請名額。

根據小班制法規，在明年秋季學期開始前，全市有六成的班級必須達到人數上限，依年級不同，每班不得超過20至25人。然而，截至本學年初，全市僅約46%的班級符合新標準。

為協助學校達標，市府早前允許學校自行提交申請，獲得額外經費聘請新教師；共有約800所學校提出申請，其中近750所通過審核，並獲核發經費聘請約3700名教師，另有部分經費用於聘請新的校園行政人員及協助進行校內空間調整。

在公布的名單中，皇后區共分得1289名教師，數量超過布朗士 與曼哈頓兩區總和，顯示該區縮班需求最為迫切。位於皇后區貝賽(Bayside)的瑪麗居里初中(M.S.158 Marie Curie)獲得最多名額，可增聘31名教師。

而備受華人家長關注的特殊高中內，布碌崙科技高中(Brookyln Technical High)獲得17個名額、布朗士科學高中(Bronx High School of Science)獲得11個名額、史泰登島科技高中(Staten Island Technical High School)獲得五個名額。

市教育局表示，若某校未列入名單，可能是該校未申請相關經費，或其計畫未獲審核通過。官方也提醒，核定的教師人數並不等於實際聘用人數，校方仍需完成招募程序。

根據市府最新公布的縮班計畫草案，預估到2028年9月、小班制最終目標達成前，市公立學校系統需增聘超過2萬名教師；這包括每年正常流動的約4000至5000名教師缺額，以及為符合班級人數法案新增的教師職位。

小班制計畫預計耗資逾4億元。市長亞當斯(Eric Adams)在本月初的預算案中已承諾撥款1億5000元，另有2億4100元來自州政府的教育補助，市府仍在尋求其他資金來源填補剩餘缺口。