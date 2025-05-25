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地鐵重罪攻擊案攀高 年增20% 今年來整體犯罪率創新低

記者劉梓祁╱紐約報導
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地鐵犯罪率創歷史新低，重罪攻擊案件則逆勢上升。(記者劉梓祁╱攝影)
地鐵犯罪率創歷史新低，重罪攻擊案件則逆勢上升。(記者劉梓祁╱攝影)

根據紐約市警(NYPD)的最新犯罪數據，本年至今地鐵系統內的整體重大犯罪案件數量已降至歷史低點，但其中屬於暴力犯罪範疇的「重罪攻擊」(Felony Assaults)案件卻出現顯著增長。

截至目前為止，市警局已記錄地鐵系統內共發生778起重大犯罪案件，較去年同期減少40起。若排除疫情期間的特殊情況，只有2009年同期的犯罪數據較今年更低。然而，進一步分析顯示，重罪攻擊案件與去年同期相比增加了20%。

根據地方媒體「Gothamist」取得的數據，這類涉及嚴重身體傷害的攻擊事件雖非普遍發生，但多集中在少數幾個車站，對乘客的安全感產生較大的影響。

自去年11月上任以來，市警局長蒂池(Jessica S. Tisch)便將地鐵安全列為施政重點，並派遣更多警力進駐地鐵系統，著重加強月台與車廂的巡邏。

在上周末，布朗士(Bronx)便發生一起攻擊事件，一名男子衝向一列4號線列車的車廂，將一名35歲的地鐵列車長打傷。警方表示，事發時間為當天清晨5時30分左右，列車即將離開183街站時，該男子靠近駕駛艙並揮拳攻擊。目前，警方仍在追緝嫌犯。

警方數據顯示，針對地鐵工作人員與警察的攻擊事件占今年重罪攻擊案件總數超過三分之一。今年前20周共發生85起此類攻擊，高於去年同期的70起。

大都會運輸署(MTA)譴責此案暴力行為，並強調該署已在列車內加裝1萬3000支監控攝像頭，此前則既有的1萬餘支監視設備。MTA發言人基根(Meghan Keegan)對媒體表示，「我們對於監視器的密集部署有信心，相信警方將成功緝兇，並會在法庭上爭取最嚴厲的懲罰。」

然而，部分警察監督團體對此警務策略提出質疑。「警察改革組織項目」創辦人甘吉(Robert Gangi)指出，警局對逃票與低層級犯罪的執法往往不成比例地影響低收入者及有色人種。

地鐵 低收入 MTA

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