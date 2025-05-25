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紐瓦克機場航班大幅限縮至10月底 乘客面臨延誤潮

記者曹馨元╱紐約報導
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聯邦航空管理局(FAA)發布臨時命令，將對紐瓦克自由國際機場的進出航班進行大幅限縮，預計措施將持續至10月底。(路透)
聯邦航空管理局(FAA)發布臨時命令，將對紐瓦克自由國際機場的進出航班進行大幅限縮，預計措施將持續至10月底。(路透)

聯邦航空管理局(FAA)近日發布臨時命令，將對位於新澤西州的紐瓦克自由國際機場(Newark Liberty International Airport)的進出航班進行大幅限縮，預計措施將持續至10月底，屆時乘客可能面臨延誤潮。

運輸部長達菲(Sean Duffy)在本月稍早接受採訪時表示，運輸部計畫在「未來數周」內暫時減少紐瓦克的航班；但目前實施的限縮措施時長遠超出他原本的說法。根據FAA命令，自即日起至6月15日，周一至周五工作時段的施工時間，及本年度所有周六，紐瓦克每小時抵離航班數將被限制為28架次；其餘時間則限制為每小時34架次，直至10月25日為止。

FAA在命令中指出，此舉是為了「將紐瓦克機場過度排班、班機延誤與取消的狀況，降至可接受水準」，並進一步說明該臨時措施旨在緩解由施工、人力短缺及設備故障等因素所引發的全國航空網絡運行壓力。

這項航班限制令已於20日正式生效，相關訊息早已通知主要航空公司，包括美國航空(American Airlines)、達美航空(Delta Air Lines)、捷藍航空(JetBlue Airways)、與聯合航空(United Airlines)等。其中，聯合航空占紐瓦克機場所起降的航班總數約七成。

聯合航空在聲明中表示，限縮紐瓦克的航班量，有助於航司確保現有航班的安全與穩定，因此聯合航空於月初已主動削減排班。

紐瓦克機場近周頻繁傳出亂象，包含雷達故障、航班大規模延誤與人力調度困難等情況；不僅影響旅客出行，更對整個國家空域系統造成壓力。在紐約工作的阮先生近日預計從紐瓦克飛往歐洲，因機場亂象而感到惴惴不安；「我現在最擔心的就是要在機場延誤好幾小時，把度假的心情都毀了」。

聯合航空 紐瓦克機場 新澤西州

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