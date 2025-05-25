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布碌崙首屆佛教文化節 700人巡街念咒祈福

記者馬璿╱紐約報導
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活動首日上午8時，百位法師率領千人齊念大悲咒，並繞行布碌崙(布魯克林)十個街口灑下大悲水。隊伍自漢密爾頓堡大道(Fort Hamilton Parkway)5601號的梵音寺為起點，行經59街與8大道後再繞回梵音寺。(Jack Li拍攝╱普陀山紐約梵音寺提供)
活動首日上午8時，百位法師率領千人齊念大悲咒，並繞行布碌崙(布魯克林)十個街口灑下大悲水。隊伍自漢密爾頓堡大道(Fort Hamilton Parkway)5601號的梵音寺為起點，行經59街與8大道後再繞回梵音寺。(Jack Li拍攝╱普陀山紐約梵音寺提供)

普陀山紐約梵音寺自24日至31日，於布碌崙(布魯克林)舉辦首屆「紐約佛教文化節」，主題為「慈悲濟世，和諧共生」。活動邀請來自美國各州、加拿大及中國的漢傳、藏傳與南傳佛教近百位法師共同舉辦灑淨儀式，祈求社區安寧、民眾心靈和諧與健康。

活動首日上午8時，百位法師率領信眾共700人許齊念大悲咒，並繞行布碌崙十個街口灑下大悲水。隊伍自漢密爾頓堡大道(Fort Hamilton Parkway)5601號的梵音寺為起點，行經59街與8大道後再繞回起點。

上午10時30分則展開文化節開幕儀式，除有多位各國到來的法師誦經、祈福、點燈等環節，多位民選官員也為梵音寺頒發表彰，感謝其為社區帶來平靜與心靈的安定。州眾議員鄭永佳(Lester Chang)、市議員莊文怡(Susan Zhuang)、州眾議員寇頓(William Colton)幕僚長賀立寧、布碌崙地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)代表邢文晴、國會議員高德曼(Dan Goldman)代表余旭陽、市警社區事務處(Community Affairs Bureau)副警司(Deputy Chief)佩里(Victoria Perry)、第38選區市議員參選人葉凌霞(Ling Ye)皆出席。

普陀山紐約梵音寺住持常寬法師表示，此次文化節旨在傳遞佛教關愛眾生、拔苦與樂的精神。盼透過佛法，引導人們放下仇恨、增加彼此理解與包容，進而促進社會與自然間的和諧共處。也希望能藉由文化節喚起社區正面力量，現代社會變化迅速，但內心安穩後便能減少紛爭與煩惱。

主辦單位介紹，自5月25日至31日，普陀山紐約梵音寺將舉行連續七晝夜的「水陸法會」，為佛教中規模最大、祈福意義最深遠的儀式之一。期間法師們將恭誦佛經、迴向眾生，祈願萬民安樂。

文化節開幕儀式有多位各國到來的法師誦經、祈福、點燈，多位民選官員也為梵音寺頒發表...
文化節開幕儀式有多位各國到來的法師誦經、祈福、點燈，多位民選官員也為梵音寺頒發表彰。(記者馬璿╱攝影)
首屆「紐約佛教文化節」於布碌崙(布魯克林)舉辦，主題為「慈悲濟世，和諧共生」，邀...
首屆「紐約佛教文化節」於布碌崙(布魯克林)舉辦，主題為「慈悲濟世，和諧共生」，邀請近百位法師共同舉辦灑淨儀式，祈求社區安寧、民眾心靈和諧與健康。(記者馬璿╱攝影)

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