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陳翠芳貢獻深遠 百人齊聚追思

記者高雲兒╱紐約報導
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紐約州首位亞裔女性法官陳翠芳於今年1月辭世，享年79歲。為紀念她對司法體系與亞裔社區的深遠貢獻，多個亞裔社團24日在法拉盛舉行追思會。(記者高雲兒╱攝影)
紐約州首位亞裔女性法官陳翠芳於今年1月辭世，享年79歲。為紀念她對司法體系與亞裔社區的深遠貢獻，多個亞裔社團24日在法拉盛舉行追思會。(記者高雲兒╱攝影)

紐約州首位亞裔女性法官陳翠芳(Dorothy Chin Brandt)於今年1月辭世，享年79歲。為紀念她對司法體系與亞裔社區的深遠貢獻，多個亞裔社團24日在法拉盛舉行追思會，吸引眾多法律界人士、民選官員與民眾出席，共同緬懷這位開路先鋒的風範與遺澤。

追思會上，陳翠芳的親屬動情回憶她的一生。致詞親屬說，儘管陳翠芳晚年身體抱病，但始終保有快樂的心與豐富的生活節奏，「她完成了她想做的一切：進入哈佛、成為法官、投身社區。即使在生命最後階段，我們仍常一同看音樂劇、參加表演，她努力讓自己與身邊的人快樂。」

國會眾議員孟昭文致詞表示，陳翠芳的出現讓她在年輕時首度在公職領域看到「與自己背景相似的人」。在劉醇逸當選市議員之前，陳翠芳就是社區活動中極為重要的存在，「她是我們社區的基石人物，她的故事為無數人鋪路，讓我們知道亞裔的貢獻與故事，同樣是美國的一部分。」

皇后區地區檢察官辦公室代表則表示，陳翠芳是許多年輕律師心目中的導師與榜樣，「她總是慷慨分享時間與經驗，幽默風趣，並特別關心後輩的成長。即使退休後仍積極參與法律界活動，是一位真正令人尊敬的法律人。」

紐約州上訴法院法官譚輝立(Phillip Hom)則表示，陳翠芳的當選是在亞裔幾乎毫無政治代表的時代實現的，「她是曼哈頓第一位亞裔女性候選人，在內部鬥爭激烈的司法選舉中勝出，為我們後來者開出一條可能的路。」他感性地說：「我們欠她的恩情，永遠無法真正還清。」

紐約州刑事法官莊珊(Michelle A. Johnson)也笑著回憶與陳翠芳共事的20年時光，「她讓人忍不住微笑，總是穿紅衣，過農曆新年，讓不同族裔的法官都成為她社群的一部分。」她讚賞陳翠芳的法庭管理井然有序、同時富有人情味，「即使是地方檢察官和辯護律師，也都非常敬佩她。」

前紐約市副警察局長、資深華裔律師莫虎詳細回顧了陳翠芳在1980年代的艱難參選過程：「當時亞裔法律從業人員少得可憐，能湊一桌吃飯都困難。她第一次參選時沒黨派支持，卻只以138票落選，翌年再戰成功當選，震撼全城。」他強調，陳翠芳的成就為亞裔打開了司法體系之門，「我們今日能有60多位亞裔法官，她是不可或缺的奠基者。」

市議員黃敏儀則表示，自己早年從事法律工作時曾受陳翠芳鼓勵與啟發，「她問我：妳想成為什麼樣的人？她讓我相信，亞裔女性也可以成為法官、市議員，甚至任何她想成為的人。」

活動現場亦播放陳翠芳歷年參與社區活動的照片，引發眾人動容。追思委員會成員中，聯合國全球和平發展基金會代表楊愛倫，與美華協會紐約分會前會長鄭向元亦簡短致詞，肯定陳翠芳在司法與公共服務上的歷史地位與精神價值。

追思委員會其他成員為謝嘉燕、李芷晴、黎潔瀅、黎潔瑋、陳家揚、樂啟光、朱劉婉玲等。

眾多法律界人士和民選官員出席。(記者高雲兒╱攝影)
眾多法律界人士和民選官員出席。(記者高雲兒╱攝影)
眾多法律界人士與民眾出席，共同緬懷這位開路先鋒的風範與遺澤。(記者高雲兒╱攝影)
眾多法律界人士與民眾出席，共同緬懷這位開路先鋒的風範與遺澤。(記者高雲兒╱攝影)
追思會上，陳翠芳的親屬(中)動情回憶陳的一生。(記者高雲兒╱攝影)
追思會上，陳翠芳的親屬(中)動情回憶陳的一生。(記者高雲兒╱攝影)
紐約州首位亞裔女性法官陳翠芳。(取自Brooklyn Law School官網)
紐約州首位亞裔女性法官陳翠芳。(取自Brooklyn Law School官網)

亞裔 紐約州 法拉盛

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