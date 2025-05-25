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華埠五分局教官榮退 逾百輔警列隊歡送

記者劉梓祁╱紐約報導
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五分局輔警教官斯潘諾榮退，逾百輔警列隊歡送致敬。(記者劉梓祁╱攝影)
五分局輔警教官斯潘諾榮退，逾百輔警列隊歡送致敬。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約市警曼哈頓華埠五分局警員兼輔警協調員(Auxiliary Coordinator)斯潘諾(Christopher Spano)於23日傍晚，在位於伊利沙白街(Elizabeth St.)的分局門口接受榮退儀式，結束20載警界生涯；來自各分局的逾百名輔警隊員穿戴整齊列隊街頭，向栽培他們的教官致以最高敬意。

斯潘諾自2005年投身市警，其中13年擔任曼哈頓南區巡邏分局的輔警基礎訓練教官，將1500餘名市民培養成輔警隊員。同時，他作為五分局的輔警協調員，多次帶領輔警隊進行社區巡邏、節慶秩序維護及防罪宣導，深受華埠商戶與居民信任。

榮退儀式上，斯潘諾在輔警同僚夾道的「藍色榮譽通道」中緩步走出分局大門，曾受其訓練的輔警高舉帽沿敬禮。五分局輔警隊長譚達榮(David Tam)、副督察曾偉康(Raymond Tsang)和警官盧元龍(Thomas Lo)等人亦在列中。

他們表示，斯潘諾作為州府認證教官，以積極主動、判斷力佳，以及致力於提升治安與強化社區信任的精神廣受肯定，龐大的歡送隊伍便是最好證明。

曼哈頓南區輔警團指揮官謝顯楊(Peter Tse)也說，在現今警力不足的情況下，斯潘諾善用輔警隊伍，顯著提升了警力的可見度，並在社區活動頗多的華埠支援各項勤務，為正規警員提供了堅實的支援。

華埠州眾議員李榮恩(Grace Lee)和市議員馬泰(Christopher Marte)也為斯潘諾頒發表彰。馬泰指出，「斯潘諾在20年的公職生涯中，展現出最高的專業標準、領導力與以社區為本的警務理念。作為五分局的一員，他不僅致力於守護社區安全，更以互信與尊重為基礎，搭建起警民間的橋梁。」

表彰還寫到，斯潘諾在五分局每年管理超過130名輔警，並主導制定和推行全區輔警野外訓練計畫，提升整體培訓嚴謹度。此外，斯潘諾還曾參與臥底行動、反犯罪策略與社區外展工作，以及打擊向未成年人販售酒類和大麻的行為。

此前，斯潘諾畢業於約翰傑刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice)，取得警務學學士學位，擅長監控、識別偽造文件及汽車犯罪偵查。

五分局輔警教官斯潘諾榮退，逾百輔警列隊歡送致敬。(記者劉梓祁╱攝影)
五分局輔警教官斯潘諾榮退，逾百輔警列隊歡送致敬。(記者劉梓祁╱攝影)
五分局輔警教官斯潘諾榮退，逾百輔警列隊歡送致敬。(記者劉梓祁╱攝影)
五分局輔警教官斯潘諾榮退，逾百輔警列隊歡送致敬。(記者劉梓祁╱攝影)
五分局輔警教官斯潘諾榮退，逾百輔警列隊歡送致敬。(記者劉梓祁╱攝影)
五分局輔警教官斯潘諾榮退，逾百輔警列隊歡送致敬。(記者劉梓祁╱攝影)
華埠五分局輔警教官斯潘諾榮退，逾百輔警列隊歡送致敬。(記者劉梓祁╱攝影)
華埠五分局輔警教官斯潘諾榮退，逾百輔警列隊歡送致敬。(記者劉梓祁╱攝影)

華埠 曼哈頓 眾議員

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