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國殤日長周末餐飲 軍人及家人優惠多

記者范航瑜╱紐約報導
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市府為配合國殤日長周末，於24日(周六)至26日(周一)期間，為現役軍人、退伍軍人及其家人提供餐飲、博物館等多項專屬優惠。(取自市長辦公室)
市府為配合國殤日長周末，於24日(周六)至26日(周一)期間，為現役軍人、退伍軍人及其家人提供餐飲、博物館等多項專屬優惠。(取自市長辦公室)

市長亞當斯(Eric Adams)近日宣布，為配合國殤日長周末，市府將於24日(周六)至26日(周一)攜手市內多家餐廳與文化機構，為現役軍人、退伍軍人及其家人提供免費入場、餐飲折扣等專屬優惠。

此舉正值紐約市慶祝「艦隊周」(Fleet Week)、「軍人感恩月」(Military Appreciation Month)及「退伍軍人與服役人員周」(Veterans and Service Members Week)，市府希望透過擴大優惠措施，讓軍人社群能以更親民的方式體驗紐約的餐飲與文化資源。

多家餐廳將於24日至26日提供七五折至八折的餐飲優惠，軍人與家屬出示有效軍人證件即可兌換，僅限餐飲部分。參與店家包括西村法式餐廳Amelie、上東區現代美式料理David Burke Tavern、中城地中海風味餐廳Gaia等。完整名單與詳情可見市府官網：nyc.gov/office-of-the-mayor/news/340-25。

同時，多家隸屬於市文化機構聯盟(Cultural Institutions Group, CIG)的文化場館，也將配合「藍星博物館計畫」(Blue Star Museums)，對軍人及其家庭提供免費或優惠入場。美國自然歷史博物館(American Museum of Natural History)在軍人節即日起至勞工節期間，現役與退伍軍人及其家人可憑證免費入館；布朗士動物園(Bronx Zoo)與紐約水族館(New York Aquarium)則提供軍人免費入場、最多三位隨行者享半價。

除了優惠活動外，國殤日周末期間，紐約市各地將舉辦豐富節目，包括遊行、音樂會及軍艦參觀。其中布碌崙(布魯克林)的國殤紀念日遊行(Brooklyn Memorial Day Parade)與小頸－道格拉斯頓遊行(Little Neck-Douglaston Memorial Day Parade)皆為年度重點；青木墓園(Green-Wood Cemetery)也將舉辦紀念音樂會，向軍人致敬。

紐約市 亞當斯 布朗士

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