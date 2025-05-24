夏季安全計畫啟動 紐約市水陸空聯手應變

市府公布夏季安全行動計畫，水陸空多機關聯手應變。(取自市長辦公室)

隨著紐約市 海灘於23日開放，市長亞當斯 (Eric Adams)宣布啟動夏季安全行動計畫，將透過多部門合作，從空中、陸地到水域強化公共安全，以「確保市民度過一個安全健康的夏天」。

市長亞當斯表示，計畫重點包括擴大警力部署、強化交通與水域安全、應對高溫天氣，以及提供青少年暑期活動等。他希望，在降低犯罪率、防範高溫健康危機的同時，為民眾提供安全的休閒選擇。

根據市府計畫，市警(NYPD)已部署逾1500名員警於全市70處「夏季重點巡邏區」，涵蓋五大區共57個分局與八個警務服務區。當局還將針對夜間犯罪高峰時段加強巡邏，並另調派行政人力及新進警員支援。

周末期間，每個夏季巡邏區都將指定主管負責即時應對311熱線的生活品質投訴，和派遣專車處理生活品質相關問題。同時，市警新成立的「生活品質執法組」也將針對噪音、非法車輛、違規停車等夏季常見問題加強執法，並在地鐵 、水域與空中加強巡防。

另外，警方將加強市區與高速公路的執法，嚴格查緝酒後駕駛行為。市交通局(DOT)也會同步展開反酒駕宣導活動，提醒駕駛者了解其潛在風險。當局也將持續打擊未登記車輛與假車牌「幽靈車」。

市緊急事務管理局(NYCEM)亦啟動高溫防護宣導，呼籲市民事先規劃避暑措施，包括使用空調、清涼中心或圖書館等公共場所。市府鼓勵市民註冊「Notify NYC」緊急通知系統以即時掌握天氣與其它警報。

即日起，市屬海灘正式開放，救生員每日上午10時至下午6時執勤，非執勤時段與封閉區域嚴禁游泳。市內戶外游泳池將於6月27日開放，營運時段為上午11時至下午3時與下午4時至7時。

亞當斯亦宣布，緊急事務管理局將與公園局、警局及市消防局(FDNY) 合作，加強14哩的海灘巡防，包括監測鯊魚活動與動用空拍機進行水上救援。市府提醒海灘遊客提高警覺，留意裂流風險、遵循救生員指示，並避免酒後游泳。

市府重申，任何煙火用品皆屬非法，違者可致重傷甚至致命；民眾若發現違法煙火使用或販售可撥打311通報。