側錄與盜刷糧食券猖獗 市警查緝布碌崙雜貨店與小型市場

針對日益猖獗的信用卡側錄與ATM盜刷詐騙，美國特勤局擴大掃蕩行動，與紐約市警局(NYPD)新成立的特別工作小組合作，查緝布碌崙(布魯克林)雜貨店與小型市場。圖為布碌崙8大道商家，非當事商家。(記者馬璿╱攝影)

針對日益猖獗的信用卡側錄與ATM盜刷詐騙，美國特勤局擴大掃蕩行動，與紐約市 警局(NYPD)新成立的特別工作小組合作，於近日查緝布碌崙 (布魯克林)雜貨店與小型市場。當局指出，該類詐騙每年全美造成約180億元損失，貧困社區更是重災區，依賴政府食品補助的電子福利轉帳(EBT)卡用戶首當其衝。

特勤局表示，此次代號「旗艦行動」(Operation Flagship)的掃蕩於去年自盜刷問題嚴重的加州展開。當局與美國農業部及多家信用卡公司合作追蹤異常交易紀錄，發現詐騙集團 廣泛運用側錄裝置針對政府補助卡，並已將行動範圍擴展至紐約市。

詐騙手法通常包括在提款機或收銀機表面安裝與原機幾可亂真的側錄器，並可能配合微型攝影機、雙面膠或假封條快速固定，整個過程僅需二至四秒。裝置可悄悄竊取卡片資訊與密碼，讓犯罪集團遠端複製卡片並提領現金或刷卡消費。當局指出，每個側錄裝置平均可盜取30萬元資金，對每名受害者而言平均損失達1000元。由於詐騙行為常集中在低收入地區，布碌崙的小商店與部分ATM成為第一波查緝重點。

特勤局探員派克(Michael Peck)表示，這些側錄設備多數難以察覺，除非具備專業訓練，否則很難辨識出膠水痕跡、偽封條或其他異常細節。」紐約市警財務犯罪特遣隊(Financial Crime Task Force)警探里拉(James Lilla)也指出，詐騙集團特別鎖定EBT現金補助卡，因其不具備晶片保護機制，讓犯罪分子能直接存取用戶每月福利金。

派克強調，此類犯案並非個人行為，而是組織性犯罪在幕後操控。而據特勤局說法，目前調查人員正運用來自美國農業部、信用卡公司與地方執法機關的資料進行交叉比對，結合高科技工具鎖定涉案設備與地點，全力追緝幕後犯罪集團。