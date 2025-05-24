我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普大裁白宮國安會、中國小組全被遣散​ 「目標摧毀深層政府」

蔓延中港台 新冠病毒變異株NB.1.8.1在美多州出現病例

美華婦女協會表揚模範夫妻、華裔企業代表

記者高雲兒╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約美華婦女協會近日在法拉盛舉辦慶祝母親節和父親節活動，藉此機會表彰長年為家庭與社區默默付出的模範夫妻徐光與李蘇蘇。(記者高雲兒╱攝影)
紐約美華婦女協會近日在法拉盛舉辦慶祝母親節和父親節活動，藉此機會表彰長年為家庭與社區默默付出的模範夫妻徐光與李蘇蘇。(記者高雲兒╱攝影)

紐約美華婦女協會近日在皇后區法拉盛舉辦慶祝母親節和父親節活動，藉此機會表彰長年為家庭與社區默默付出的模範夫妻徐光與李蘇蘇，以及在事業上堅持誠信經營、打開一片天的華裔企業代表魏逢慶。

協會會長陳道英致詞時表示，華人社區的整體形象與環境氛圍，與每一位居民的行為密切相關，尤其婦女在日常生活中的影響力不可小覷。她強調，無論是待人接物的禮貌，還是語言音調與公共空間的整潔，這些細節都體現了社區的文化素養與修養水平。

活動中，結婚50餘年的徐光與李蘇蘇夫婦獲頒「模範夫妻獎」。兩人相識相守數十載，日常生活中彼此體貼、互相扶持，亦常年協助他人、不求回報。李蘇蘇在受訪時談到婚姻之道：「其實沒什麼秘訣，就是包容和理解，心大一點，事情就小了。」

紐約美華婦女協會標準在事業上堅持誠信經營、打開一片天的華裔企業代表魏逢慶。(記者...
紐約美華婦女協會標準在事業上堅持誠信經營、打開一片天的華裔企業代表魏逢慶。(記者高雲兒╱攝影)

在企業領域，獲表揚的工程承包商魏逢慶創立的Strong Steel Corp，自1994年起營運至今已超過30年。他分享說，公司從未改名，是因為始終秉持合法經營、信譽第一的原則。他曾承包包括市政廳一號樓頂部金色天使、史坦頓島渡輪碼頭等公共工程，坦言華人企業要承接政府項目並不容易，除了保險與過往紀錄，還涉及繁複的申請流程與文件要求。他說：「我們是少數族裔，更要把每一個細節做得比別人更好，才有機會站穩腳跟。」

陳道英表示，魏逢慶從基層做起，一步一腳印，是華人企業家中難得的典範。「他非常勤奮，幾乎全年無休，靠實力與信用打拚出今天的成就。」

市議員黃敏儀也特地到場向長者與嘉賓致意。她肯定陳道英長年在社區推動婦女參與、鼓勵華人關心公共事務的努力，認為這份堅持正影響著更多年輕一代。據悉，美華婦女協會的前身為1986年創立的美華婦女聯誼會，2011年重組更名後，持續在婦女權益、文化傳承與家庭價值等領域深耕，成為紐約華社的重要力量之一。

市議員黃敏儀肯定陳道英長年在社區推動婦女參與、鼓勵華人關心公共事務的努力。(記者...
市議員黃敏儀肯定陳道英長年在社區推動婦女參與、鼓勵華人關心公共事務的努力。(記者高雲兒╱攝影)

華人 母親節 法拉盛

上一則

趙錫成博士首獲美國船級社「終身成就獎」

下一則

台裔導演談獲獎短片「Ura」：獻給紐約的情書
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

舊金山再掀罷免風暴 華人社區見證歷史關鍵時刻

舊金山再掀罷免風暴 華人社區見證歷史關鍵時刻
從越南飄來的香氣 聖荷西小西貢咖啡圈粉新世代

從越南飄來的香氣 聖荷西小西貢咖啡圈粉新世代
私人飛機濃霧中墜聖地牙哥社區3死 多人受傷1屋毀

私人飛機濃霧中墜聖地牙哥社區3死 多人受傷1屋毀
東屋崙 族裔認同分布最平均微型社區 互相包容相處融洽

東屋崙 族裔認同分布最平均微型社區 互相包容相處融洽

熱門新聞

墨西哥一艘訓練艦17日傍晚撞擊紐約布魯克林大橋，造成2死、至少19傷。(美聯社)

墨西哥軍艦撞紐約布魯克林大橋 增至2死 初步釀禍原因曝光

2025-05-18 01:36
載有200餘人的墨西哥海軍帆船17日晚航行在紐約市東河時，撞上布魯克林大橋，至少造成兩名船員重傷。(截圖自x平台視頻)

影／墨西哥海軍大帆船撞上紐約布魯克林大橋 至少20傷

2025-05-17 22:21
一對華人夫婦自3月30日晚間在長島自宅內最後一次露面後，至今失聯將近兩個月。納蘇郡警方證實，此案尚在積極調查中。(納蘇郡警局)

紐約長島華人夫婦從380萬豪宅離奇失蹤近2月 警方還在找

2025-05-23 18:32
紐約州共和黨眾議員加巴里諾。（美聯社）

睡過頭沒投票…他讓預算法案險翻車 強生：我想掐死他

2025-05-22 16:40
川普加大驅逐非法移民的力道，甚至要求美國卡車司機必須精通英文。(路透)

川普要求卡車司機具英語能力 華人炸鍋

2025-05-16 07:45
在紐約工作的林小姐，事發當晚正與朋友們在東河邊的The Rooftop at Pier 17參加音樂節活動，恰巧看到夸烏特莫克號的船員爬上桅杆。(圖片由受訪者提供)

墨西哥軍艦撞布魯克林大橋 華人震驚：竟會發生這樣的事

2025-05-19 07:40

超人氣

更多 >
新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美

新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美
糧食券白卡使用者、電動車主 成「大又美法案」最大輸家

糧食券白卡使用者、電動車主 成「大又美法案」最大輸家
25歲網紅砸36萬換得與川普共進晚餐 只吃到沃爾瑪牛排狂吐槽

25歲網紅砸36萬換得與川普共進晚餐 只吃到沃爾瑪牛排狂吐槽
紐約長島華人夫婦從380萬豪宅離奇失蹤近2月 警方還在找

紐約長島華人夫婦從380萬豪宅離奇失蹤近2月 警方還在找
25%關稅讓蘋果返美生產？專家點出現實 稅率翻倍也沒用

25%關稅讓蘋果返美生產？專家點出現實 稅率翻倍也沒用