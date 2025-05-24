美華婦女協會表揚模範夫妻、華裔企業代表
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紐約美華婦女協會近日在皇后區法拉盛舉辦慶祝母親節和父親節活動，藉此機會表彰長年為家庭與社區默默付出的模範夫妻徐光與李蘇蘇，以及在事業上堅持誠信經營、打開一片天的華裔企業代表魏逢慶。
協會會長陳道英致詞時表示，華人社區的整體形象與環境氛圍，與每一位居民的行為密切相關，尤其婦女在日常生活中的影響力不可小覷。她強調，無論是待人接物的禮貌，還是語言音調與公共空間的整潔，這些細節都體現了社區的文化素養與修養水平。
活動中，結婚50餘年的徐光與李蘇蘇夫婦獲頒「模範夫妻獎」。兩人相識相守數十載，日常生活中彼此體貼、互相扶持，亦常年協助他人、不求回報。李蘇蘇在受訪時談到婚姻之道：「其實沒什麼秘訣，就是包容和理解，心大一點，事情就小了。」
在企業領域，獲表揚的工程承包商魏逢慶創立的Strong Steel Corp，自1994年起營運至今已超過30年。他分享說，公司從未改名，是因為始終秉持合法經營、信譽第一的原則。他曾承包包括市政廳一號樓頂部金色天使、史坦頓島渡輪碼頭等公共工程，坦言華人企業要承接政府項目並不容易，除了保險與過往紀錄，還涉及繁複的申請流程與文件要求。他說：「我們是少數族裔，更要把每一個細節做得比別人更好，才有機會站穩腳跟。」
陳道英表示，魏逢慶從基層做起，一步一腳印，是華人企業家中難得的典範。「他非常勤奮，幾乎全年無休，靠實力與信用打拚出今天的成就。」
市議員黃敏儀也特地到場向長者與嘉賓致意。她肯定陳道英長年在社區推動婦女參與、鼓勵華人關心公共事務的努力，認為這份堅持正影響著更多年輕一代。據悉，美華婦女協會的前身為1986年創立的美華婦女聯誼會，2011年重組更名後，持續在婦女權益、文化傳承與家庭價值等領域深耕，成為紐約華社的重要力量之一。
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