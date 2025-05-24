美華婦女協會表揚模範夫妻、華裔企業代表

紐約美華婦女協會近日在法拉盛舉辦慶祝母親節和父親節活動，藉此機會表彰長年為家庭與社區默默付出的模範夫妻徐光與李蘇蘇。(記者高雲兒╱攝影)

紐約美華婦女協會近日在皇后區法拉盛 舉辦慶祝母親節 和父親節活動，藉此機會表彰長年為家庭與社區默默付出的模範夫妻徐光與李蘇蘇，以及在事業上堅持誠信經營、打開一片天的華裔企業代表魏逢慶。

協會會長陳道英致詞時表示，華人 社區的整體形象與環境氛圍，與每一位居民的行為密切相關，尤其婦女在日常生活中的影響力不可小覷。她強調，無論是待人接物的禮貌，還是語言音調與公共空間的整潔，這些細節都體現了社區的文化素養與修養水平。

活動中，結婚50餘年的徐光與李蘇蘇夫婦獲頒「模範夫妻獎」。兩人相識相守數十載，日常生活中彼此體貼、互相扶持，亦常年協助他人、不求回報。李蘇蘇在受訪時談到婚姻之道：「其實沒什麼秘訣，就是包容和理解，心大一點，事情就小了。」

紐約美華婦女協會標準在事業上堅持誠信經營、打開一片天的華裔企業代表魏逢慶。(記者高雲兒╱攝影)

在企業領域，獲表揚的工程承包商魏逢慶創立的Strong Steel Corp，自1994年起營運至今已超過30年。他分享說，公司從未改名，是因為始終秉持合法經營、信譽第一的原則。他曾承包包括市政廳一號樓頂部金色天使、史坦頓島渡輪碼頭等公共工程，坦言華人企業要承接政府項目並不容易，除了保險與過往紀錄，還涉及繁複的申請流程與文件要求。他說：「我們是少數族裔，更要把每一個細節做得比別人更好，才有機會站穩腳跟。」

陳道英表示，魏逢慶從基層做起，一步一腳印，是華人企業家中難得的典範。「他非常勤奮，幾乎全年無休，靠實力與信用打拚出今天的成就。」