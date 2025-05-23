州長選舉 霍楚支持率穩定 斯特凡尼克異軍突起

現任州長霍楚的支持度保持穩定，其在州預算談判中推動的部分政策得到跨黨派支持。(取自州長辦公室)

紐約知名民調 機構錫耶納學院(Siena College)近日發布最新的月度選民調查結果，顯示現任州長霍楚 (Kathy Hochul)的支持度保持穩定，其在州預算談判中推動的部分政策得到跨黨派支持。而在共和黨方面，立場偏向極右的現任國會眾議員斯特凡尼克(Elise Stefanik)在宣布入場2026年州長選舉後，迅速獲得最高黨內支持率，有望成為霍楚的挑戰者。

本次民調在5月12日至15日進行，樣本總數為805名紐約州註冊選民，誤差在正負4.3%之間。調查結果顯示，來自兩黨和中間選民對霍楚的總體支持率為44%、不支持率46%，在誤差範圍內；而對於霍楚州長工作的認可度則為50%認可、46%不認可。而對於2026年州長選舉的展望，有36%的選民願意重新投票給霍楚，但其中民主黨選民僅有略微過半的51%表示會再投霍楚；希望選擇「其他人」的選民則達到55%，其中比較有參考性的中間選民有64%希望另選高明。

不過，霍楚在民主黨初選中的潛在對手戴加多(Antonio Delgado)和托瑞斯(Ritchie Torres)無論在知名度還是現任優勢上都遠落後於霍楚，支持率分別僅為12%和10%，因此從當前的情況看，霍楚在民主黨內尚未遇到強力的對手。

在共和黨內，新近宣布入局的斯特凡尼克強勢異軍突起，收穫35%意向票。在她的主要對手中，走溫和派路線的國會眾議員勞勒(Mike Lawler)支持率為22%，與上月持平；然而以極右政策和親近川普 形象示人的納蘇郡郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)支持率則從上月的28%暴跌至11%。

在具體政策方面，霍楚在今年預算案談判中力推的三項政策收穫了跨黨派的高支持率，分別為「點擊取消訂閱」、公立學校全免費餐食和校園手機禁令，以上政策即使在共和黨選民中，也均得到超過六成的支持。此外，還有52%的選民認為霍楚在預算談判中提出的措施有助于改善生活成本高昂的問題。