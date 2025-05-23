主計長參選人 李文籲提升亞裔資源分配

紐約市主計長候選人、現任曼哈頓區區長李文於22日下午在法拉盛與亞裔媒體舉行座談會，說明其參選主計長的政見。(記者高雲兒╱攝影)

紐約市 主計長參選人、現任曼哈頓區區長李文(Mark Levine)於22日下午在皇后區法拉盛與亞裔 媒體舉行座談會，說明其參選主計長的政見，並針對亞裔社區關切的精神健康、庇護 政策、市府合約分配與教育議題提出具體政策主張。

他表示，市主計長是紐約市的首席財政官，負責監督市政預算、審核每年約400億元的合約，以及管理高達2800億元的退休基金投資，是「讓市政府對人民負責的關鍵角色」。他認為，市主計長擁有市政調查、預算審計與契約認證等實權，不僅影響資金流向，也能揭露政策執行中的不公平與效率失衡。

談到公共安全與精神健康危機，李文說，紐約市目前約有2500名重度精神病患者流落街頭，而多間精神健康機構仍有大量空床位。他認為應投資建立長期住院治療系統，以減少無家可歸者，同時緩解市民對治安的焦慮。他說：「這不僅攸關公共安全，更關乎亞裔社區的直接處境」。

延續對庇護政策的關注，李文明確反對在曼哈頓華埠東百老匯91號設立新的收容設施，認為社區庇護負擔已過重，應推動收容資源的合理分布。他表示，庇護機構合約應接受品質審查，而非自動續約；長遠而言，政府應透過投資可負擔住房來根本解決問題。他建議動用退休基金中28億元進行住宅建設，預估可創造約7萬戶新住房，「從根本上減少人們被迫依賴收容所的需要」。

在談及經濟機會與族裔平權時，李文指出，雖市府每年發出逾400億合約，但亞裔業者僅獲其中約2%，比例遠低於其人口與產業規模。他承諾未來將推動依族裔細分的合約數據公開，特別針對少數族裔與女性企業，加強審計與公平指標，讓亞裔企業有更多參與公共建設的機會。

教育方面，他重申對特殊高中入學考試的堅定支持，並透露其任命的教育政策委員曾於今年投下關鍵贊成票，使入學考試順利續約。至於財政穩定議題，李文警告市府在未來幾年可能面臨高達70億元的預算缺口。他呼籲在景氣尚佳時提前增加儲備金，並指出市政車隊規模過大、行政外包與監獄預算皆具節流空間。