創造歷史 長島華人手寫選票逆襲當選學委

長島傑瑞柯學區教育委員會選舉，華人金Kenny以手寫選票方式逆襲，當選新一屆學委。(Kenny Jin提供)

長島傑瑞柯(Jericho)學區 以教育質量優異聞名，有73%的亞太裔學生，但近六年來卻無一華裔 學區教育委員(Board of Education)，在近日的選舉中，華人 金Kenny(Kenny Jin)以手寫選票(write-in)方式逆襲，當選新一屆學委，他表示將增加學區的財務與決策透明度，並幫助亞裔及華裔家長，就學校預算花銷、學區重大信息方面，擁有更大的知情權，「把所有權力再交回民眾的手中。」

金Kenny 22日在接受本報專訪時表示，他八、九歲來到美國，在曼哈頓華埠長大，2020年搬到傑瑞柯，女兒在當地Cantiague讀五年級，自己則長年在對沖基金龍頭Point 72任職。

金Kenny表示，在以傑瑞柯村民自稱、華人居民的微信群中，他聽說任職多年的原學委主席福雷斯托(Christopher Foresto)，在報名截止日才宣布不再參選，這使得選票中只出現了一位名叫卡米(Jennifer Camhi)的物理治療師的名字，「這不公平，好比暗箱操作，這裡是華人非常多的地區，我們不能被這樣對待，」他說，這也使他毅然決定參選，「我硬著頭皮上，就算不成功，也算是一種抗議。」

由於錯過了上選票的截止日期，金Kenny只能以手寫選票(write-in)的方式競選，此後，他向公司請假，花了九天時間挨家挨戶敲門，和居民們述說選舉經過及自身的優勢，「我有18年的金融科技背景，深諳複雜系統的運作邏輯，也擅長通過數據洞察推動抉擇，我會向家長分享預算花銷與分配，也致力制定更務實的方案。」

最終，在多數華人家長的有力托舉下，在20日的選舉中，金Kenny以811票擊敗獲得694票的對手，成為首位通過手寫選票當選的華裔學委。他也是新屆五名學委中唯一一名華裔。

談到學區亞裔代表的缺乏及問題，金Kenny表示，雖然在傑瑞柯學區，亞太裔學生占73%，這當中又以華人居多，但華人完全沒有受到重視。此次投票站沒有中文翻譯，學校也不重視亞裔的聲音，例如，學校傾向把錢花在裝修上，而並非為學生安排更多的課外活動或學術課程，「這對於華人家庭來說，是一種資源浪費。」他也希望更多華人能站出來，共同捍衛自身及孩子們的教育權益。