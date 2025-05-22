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華埠第一小學社區嘉年華 融合表演、課綱展示學習成果

記者劉梓祁╱紐約報導
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華埠公立第一小學舉辦「社區嘉年華」，邀請家長、學生及鄰里居民入校，觀賞學生表演和參觀課綱展示。(記者劉梓祁╱攝影)
華埠公立第一小學舉辦「社區嘉年華」，邀請家長、學生及鄰里居民入校，觀賞學生表演和參觀課綱展示。(記者劉梓祁╱攝影)

華埠公立第一小學(P.S. 1)近日舉辦「社區嘉年華」(Community Spotlight)，邀請家長、學生及鄰里居民入校，觀賞學生表演和參觀課綱展示、學生攤位和流動詩歌車「Poemobile」。

第一小學家長協調員劉思敏(Cindy Lau)表示，此活動意在為學子創造機會展示才藝，並讓家長實地了解孩子在課堂中的學習內容與學校的多元合作成果。

她指出，今年特別加入學生詩歌朗誦、虛擬實境(VR)展示和足球技能等元素，是希望涵蓋更多元的學習形式，「不只是表演和靜態展覽，也有動態體驗與互動，希望每個孩子都能找到自己亮眼的一刻。」

華埠第一小學社區嘉年華，詩歌車吸引學生與家長參觀。(記者劉梓祁╱攝影)
華埠第一小學社區嘉年華，詩歌車吸引學生與家長參觀。(記者劉梓祁╱攝影)

活動中，流動詩歌車「Poemobile」吸引不少學生與家長駐足參觀，其由非營利文化組織「City Lore」打造，車身印有多語詩詞，其中包括中文詩句，來自詩人李白的「三山半落青天外，二水中分白鷺洲。 總為浮雲能蔽日，長安不見使人愁。」

校方指出，邀請詩歌車進入校園的初衷是推動文學走入日常，鼓勵學生發聲表達，當中融入中文元素也是回應校內多語言學生族群的文化背景，讓不同語言的孩子都能在詩意中找到共鳴。

據介紹，第一小學設有學前班至五年級的課程，且不同年級皆與多個外部機構建立合作關係，課程涵蓋藝術、音樂、建築設計、舞蹈、體育及科技等多個領域。活動中，高年級學生還與芭蕾舞劇院的導師一同演出。

校長黃笑鳳(Christine Wong)說，豐富的課程設計反映校方「全人教育」的辦學理念，社區嘉年華則是一次總結與展示，讓社區看見孩子們的成長與潛力。

華埠 VR

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