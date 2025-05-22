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川普砍預算 恐傷紐約社會副利

記者許君達╱紐約報導
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州主計長報告顯示，紐約州財政對聯邦撥款的依存度高達四成，其中最大份額為白卡福利。圖為抗議者反對聯邦削減白卡開支。（美聯社）
州主計長報告顯示，紐約州財政對聯邦撥款的依存度高達四成，其中最大份額為白卡福利。圖為抗議者反對聯邦削減白卡開支。（美聯社）

州主計長狄拿波利21日發布報告，指紐約州財政對聯邦撥款的依賴度高達四成，其中最大部分為白卡(Medicaid)福利。報告同時指出，由於依賴程度深，川普政府在聯邦層面大幅削減必要的支出，將令紐約州未來的財政狀況陷入不確定的陰霾，而且紐約州無法憑藉一己之力彌補這一缺口。

報告顯示，在剛剛過去的2025財年，紐約州預算中有967億元來自聯邦撥款，占總預算額的38.8%，而在2026財年中，紐約州預計將使用931億元聯邦撥款。在聯邦資金中，用於社會保障的占有絕對多數。

根據2026財年預算案，俗稱為「白卡」的醫療補助福利在總共931億元聯邦資金中占比63%，達到576億元，高於上年度的560億元；排名第二的開支項目為健康護理，占比18%，金額163億元。僅這兩項，就占了全部聯邦資金的81%。此外，教育、交通和公共安全分別占比不到5%。從人口分布看，紐約州共有八個郡有30%以上的人口享受醫療補助，其中布碌崙(布魯克林)和皇后區達到50%，布朗士更達到68%。

除醫療補助外，紐約州的基本醫療計畫(Essential Plan)也全額依靠聯邦撥款，2026財年的基本醫療計畫總額達132億元。在郡級政區中，皇后區享受基本醫療計畫福利的人口占比最高，達16.4%。

在其他社會福利方面，紐約州2023年底發放的社安金(Social Security)總額793億元，其中布碌崙、皇后區和蘇福克郡(Suffolk)擁有超過30萬人口領取社安金。此外，紐約州的糧食券(SNAP)福利規模在全美排名第一，截至2025年初，共有超過297萬居民依靠糧食券維持生活，糧食券支出總額6億5500萬元。

紐約州 皇后區 糧食券

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