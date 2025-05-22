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市長初選倒數 孟昭文未表態背書 斯靜格獲大量法拉盛捐金

記者劉梓祁╱紐約報導
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紐約市長競選，孟昭文尚未背書任一人，斯靜格獲大量法拉盛捐金。(孟昭文辦公室提供)
紐約市長競選，孟昭文尚未背書任一人，斯靜格獲大量法拉盛捐金。(孟昭文辦公室提供)

紐約市長初選進入倒數階段，多位民主黨國會議員的表態備受關注；四年前積極參與市長選戰的眾議員孟昭文(Grace Meng)與克拉克(Yvette Clarke)，至今仍未在這場被視為前州長葛謨(Andrew Cuomo)勝券在握的初選中表態。

據政治新聞媒體「Politico」分析，孟昭文作為亞太裔社群在政治上的重要代表，對亞裔選票具有舉足輕重的影響力。目前，她尚未明確支持任何候選人，僅表示會審視候選人是否提出具體計畫，真正對皇后區與亞太裔社群帶來幫助。

於此同時，盡管民調支持率處於低位，前市主計長斯靜格(Scott Stringer)卻在亞裔選民聚集的皇后區法拉盛獲得大量捐款。市競選財務委員會(NYC Campaign Finance Board)統計顯示，他在法拉盛至少獲得了超過300筆捐款，數額超過7萬元。然而，縱觀籌款數額排行，斯靜格仍未在前列。

過往在市府任職時，斯靜格便和部分華裔社區領袖保持良好關係。曾在其主計長辦公室任職、並曾擔任州長辦公室亞裔事務主任的範小江(Elaine Fan)，現為斯靜格的競選團隊成員，負責聯絡家長團體、商業組織以及其他華裔領袖。

在其他亞裔社群候選人爭取中，來自南亞社群的現州眾議員馬姆達尼(Zohran Mamdani)目前在部分民調中排名第二，正積極經營南亞選民的支持。對於另一外參選人、州參議員米維(Zellnor Myrie)，州參議員劉醇逸(John Liu)則曾表示，他的參選「令人興奮」，但未正式背書。

「Politico」指出，孟昭文是否會如2021年般與皇后區民主黨主席米克斯(Greg Meeks)分道揚鑣，仍是外界關注焦點。當年她挺身支持楊安澤(Andrew Yang)競選市長，而米克斯則選擇企業領袖麥奎爾(Ray McGuire)。如今，米克斯已於3月正式支持葛謨，並強調「皇后區要團結一致」。

米克斯受訪時表示希望孟昭文能最終支持葛謨，並透露雙方仍在溝通。

亞裔 皇后區 孟昭文

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