市長參選人史里華訪世報 反建華社遊民所 籲重視住宅區需求

紐約市長參選人史里華(左)訪問世界日報紐約總社，與世界日報紐約社社長張宗智(右)對談市政問題。(記者尤昱程╱攝影)

紐約共和黨籍市長參選人史里華(Curtis Sliwa)21日拜訪世界日報時表示，若當選將反對在華社設立遊民收容所，並主張市府資源應優先回應曼哈頓 以外的區域、以及住宅社區的安全與需求。

史里華自1979年創立「守護天使」巡守隊以來，長年在地鐵與街頭巡邏，也主持廣播節目超過30年。他表示，自己出身波蘭與義大利裔家庭，熟悉基層民眾處境，多數選民認識他，不是因為政黨，而是因為「我一直在街上」。

針對市政議題，史里華主張，應停止在亞裔社區大量設立遊民收容所，並要求市府正視「同意之城」(City of Yes)分區改革對住宅區的影響。他認為，該計畫可能削弱社區自主權，加劇開發壓力。

此外，他主張資源分配應回歸曼哈頓以外的區域，不應長期傾斜於曼哈頓。他說，這些問題與居民生活安全與住宅保護密切相關，但其他候選人「沒有要處理這些問題」。

談及競爭對手，史里華說，現任市長亞當斯(Eric Adams)施政未獲市民認可；前州長葛謨(Andrew Cuomo)雖有名氣，但執政紀錄備受爭議；另名參選人馬姆達尼(Zorhan Mamdani)則主張社會主義，反對私人財產制度，與多數移民家庭追求的價值觀不符。

史里華分析，目前五位主要參選人中，其餘四人雖分屬不同政黨，實際立場皆偏向民主黨，選票將相互瓜分。他說，「其他四個候選人會互相搶票。我只要拿到35%，我就是市長。」

他表示，今年市長選舉適逢總統大選隔年，投票 率恐偏低，動員能力將成為勝負關鍵。他說，紐約市 長期缺乏有效的公民教育，導致許多年輕人對政府與投票制度理解不足。他主張恢復中學階段的歷史與公民課程，讓學生了解「市議員、檢察官到底在做什麼」。

他最後表示，這是他第二次參選市長，不靠企業金主，將持續走入街頭傾聽民意。他說，紐約市不該忘記過去的核心精神，包括勤勞、誠信與責任，「我要帶回那些老的價值觀，讓大家重新關心政府、參與社區，而不是對政治冷漠」。