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NBA東區冠軍賽G1／哈利伯頓絕殺扳平 奈史密斯飆分秀讓尼克飲恨

尼克隊挺進NBA東區決賽 市府以球員臨時命名街道慶祝

記者劉梓祁╱紐約報導
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尼克隊進NBA東部決賽創歷史，市府臨時以球員命名街道慶祝。(取自市長辦公室)
尼克隊進NBA東部決賽創歷史，市府臨時以球員命名街道慶祝。(取自市長辦公室)

紐約市亞當斯(Eric Adams)與市交通局(DOT)局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)21日宣布，為慶祝紐約尼克隊(New York Knicks)挺進2025年NBA東區決賽，市府攜手球隊及麥迪遜廣場花園(MSG)，於曼哈頓多處街道設立以隊伍球員命名的臨時街道名稱，並將持續展示至球隊季後賽結束。

市府表示，街道標誌以尼克隊的藍橙隊色設計，標示球員姓名及球衣號碼，懸掛位置則與球員的號碼相對應。例如，「傑倫·布朗森大道」(Jalen Brunson Boulevard)設於第七大道與第11街交會處，以表彰球隊主力、身著11號球衣的布朗森(Jalen Brunson)。

亞當斯表示，尼克隊展現了紐約的精神，即「堅韌、熱情且不可阻擋」，因此臨時更名街道以向球隊邁入東區決賽的努力與毅力致敬。他說，「全體紐約人在共同感受尼克的驕傲，850萬市民以及全球數以百萬計的球迷也在為尼克隊加油。」

NBA統計顯示，尼克隊上次奪冠要追溯到1973年，本次也是其在2000年後首度重返東區冠軍賽，終結連續25年未打進分區決賽的紀錄。

羅格貴茲亦指，「尼克隊早已深植紐約城市文化，擁有全聯盟最熱情的球迷。隨著東區決賽開打，街道上也將展示象徵榮耀的藍橙標誌。」

其他以球員命名的街道則包括位於第七大道與西32街的唐斯廣場(Karl-Anthony Towns Square)，其為尼克隊中鋒；位於第六大道與西八街的阿努諾比巷(OG Anunoby Alley)，其為尼克隊後衛；位於第七大道與西25街的布里奇斯街區」(Mikal Bridges Block)，其為球隊前鋒；以及另外11處街道。

尼克隊當晚於主場麥迪遜廣場花園迎戰印第安那溜馬(Indiana Pacers)，展開隊史第九次東區決賽。此前，隊伍以51勝31敗結束常規賽，為2012至2013賽季以來最佳成績。

目前張貼於全市的臨時街道標誌將持續至球隊的所有比賽結束；如需永久更名，仍須經市議會立法程序通過。

亞當斯 NBA 紐約市

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