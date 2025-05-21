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李昌鈺妻 蔣霞萍獲紐海文大學頒榮譽文學博士

本報訊
康州紐海文大學17日畢業典禮上，頒贈榮譽文學博士學位給作家蔣霞萍，表表彰在文學創作上成就及無私奉獻社區精神。(主辦單位)
康州紐海文大學17日畢業典禮上，頒贈榮譽文學博士學位給作家蔣霞萍，表表彰在文學創作上成就及無私奉獻社區精神。(主辦單位)

蔣霞萍獲頒譽文學博士學位後與校長等校方人員合影。(主辦單位)
蔣霞萍獲頒譽文學博士學位後與校長等校方人員合影。(主辦單位)

康涅狄克州紐海文大學18日頒發榮譽文學博士學位給文學創作者蔣霞萍女士，在場數千人觀禮鼓掌恭賀。蔣霞萍獲得榮譽學位後表示，感謝紐海文大學，感謝先生李昌鈺博士的協助持，感謝廣大讀者的支持，給她無比信心，繼續奉獻。

來自中國江蘇省揚州市的蔣霞萍，2018年與著名的刑事科學鑑定專家李昌鈺博士結婚，定居康州；潛心寫作之餘，積極參與當地事務。她與李昌鈺參與紐海文大學及李昌鈺法醫學研究院的活動，與李昌鈺一起投身支持教育和文化倡議，同時幫助大學招收來自台灣和中國的學生方面發揮重要作用，領導成功籌款工作，設立獎學金。

「鑑於你作為故事講述者的天賦能力，致力培養有意義的跨文化聯繫，創造更光明未來的奉獻精神，及你作為備受尊敬的領導者影響力，紐海文大學很榮幸地授予你榮譽文學博士學位。」紐海文大學在頒贈學位的裦揚文中指出，新冠疫情期間，蔣霞萍和李昌鈺博士全力投入，支持社區，積極募集口罩捐贈當地警察和消防，鼓舞第一線奮戰者精神。

紐海文大學校方特別指出，蔣霞萍是位傑出作家、編劇和教育家，文學作品包括「鳳凰涅槃」、「愛在哪裡」和廣受好評的「克羅埃西亞的槍聲」，因文中流露情感深度和跨文化共鳴而受到讚譽。她是一位「迷人的作家。充滿激情的教育家。有遠見的領導者」。

蔣霞萍在劇本「涅槃鳳凰」基於個人經歷，講述中國市場在1980年代經濟轉型前，她以不屈不撓的堅韌面對困難，最終實現涅槃鳳凰的故事。她最新小說「克羅埃西亞的槍聲」已被譯成多種語言。

這本書以克羅埃地亞「萬人塚」事件為主軸，細緻入微地審視當年波斯尼亞和科索沃精心策劃的種族清洗行動，奪去數十萬人的生命，蔣霞萍「引人入勝的敘述」，實境再現戰爭無情，從李昌鈺博士帶領團隊奔赴克羅埃地亞「萬人塚」的路上遇到的重重險阻，到李昌鈺博士在現場以高效科學地進行屍骨鑑定，為上萬冤死者正名安心，全書筆觸細膩感人，讀來令人身臨其境。全書已被翻譯成多種語言。

除文學成就外，蔣霞萍還擔任浙江音樂學院和上海交通大學的客座教授，南京大學亞洲電影與媒體研究中心創意委員會的副主任。 

李昌鈺博士1975年加入紐海文大學，將該校法醫科學項目打造為全美最好的科系項目之一，更在1998年成立李昌鈺博士研究院，成為全美最先進的法醫調查技術的學府。  

蔣霞萍(前左)與先生李昌鈺博士及同事。(主辦單位)
蔣霞萍(前左)與先生李昌鈺博士及同事。(主辦單位)

李昌鈺 疫情

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