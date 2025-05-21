布碌崙區長帶頭集會 籲撥款打擊「房契盜竊」

布碌崙區長(講者)攜屋主市府門前集會，籲市府預算撥款500萬元打擊「房契盜竊」。(記者劉梓祁／攝影)

布碌崙 (布魯克林 )區長雷諾索(Antonio Reynoso)與多名市議員、維權團體及屋主20日聚集曼哈頓市政廳前，呼籲市府在2026財政年度預算中投入500萬元，用於為「房契盜竊」(Deed Theft)受害者提供免費法律援助，以遏止在布碌崙中、東部日益猖獗的相關詐欺行為。

布碌崙區長雷諾索、市議會布碌崙代表團共同主席奧賽(Chi Osse)和市議員紐斯(Sandy Nurse)等人當天偕同倡議者與多位屋主舉行集會。他們指出，「房契盜竊」指在屋主不知情或未獲同意的情況下，非法轉移房產所有權，受害者多為長者及少數族裔居民。

雷諾索表示，市府必須阻止不法分子「在布碌崙對弱勢社區上下其手」，並強調500萬元的投入可為屋主提供法律服務，協助產權盜竊受害者捍衛產權。

根據「紐約法律援助集團」(New York Legal Assistance Group)產權盜竊案因案件情況複雜、法院證據門檻高，處理起來極為耗費資源，平均每案可能需投入300小時以上律師工時，且歷時長達7年。

雷諾索等人表示，隨著房價上漲，小型屋主面臨的產權風險攀升，而布魯克林免費法律服務機構面臨人力與資金短缺，多數未獲專門針對此類案件的補助。

在集會中，市議員紐斯宣布將提出議案，要求「市消費者與勞工保護局」(DCWP)設立一個網站，公開列出曾因產權詐欺被定罪者的名單。該法案預定於28日市議會例會上正式提出，雷諾索與奧賽為共同提案人。

紐約州檢察長辦公室數據顯示，自2014年至2023年間，市府警長辦公室(Sheriff's Office)接獲近3500起產權盜竊投訴，其中超過1500件來自布魯克林，居五大區之冠。

布魯克林法律服務團隊(Brooklyn Legal Services)指出，常見的詐騙手法包括再融資詐騙、資產剝離，以及止贖紓困貸款 等；過程中，少數族裔屋主因所在社區面臨快速士紳化、法律資源有限，以及缺乏正式遺囑或遺產規畫，較為容易成為詐騙對象。

紐斯表示，市府對此類剝奪市民「美國夢」的行為打擊不足，希望「在2026財政年度預算中撥出500萬元，為守護社區的免費法律服務提供充分資源，對抗這些白領罪犯。」