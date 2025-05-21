遭軍艦撞擊後 FBI調查：布碌崙大橋穩固無虞

隸屬墨西哥海軍的高桅帆船「夸烏特莫克號」(Cuauhtémoc)，17日晚間在駛入東河時，不慎撞上紐約知名景點布碌崙(布魯克林)大橋。聯邦調查局後表示，布碌崙大橋經測試後確認未遭受重大損害，整體結構仍穩固無虞。(記者馬璿／攝影)

隸屬墨西哥海軍的高桅帆船「夸烏特莫克號」(Cuauhtémoc)，17日晚間在駛入東河(East River)時，不慎撞上紐約知名景點布碌崙 (布魯克林)大橋，造成至少兩人死亡、22人受傷。聯邦調查局(FBI )官員表示，布碌崙大橋經測試後確認未遭受重大損害，僅撞毀一座工作人員檢修橋梁的移動平台，整體結構仍穩固無虞。

該事件調查負責人楊布萊恩(Brian Young)表示，這艘帆船於13日中午左右抵達紐約，並停靠在曼哈頓 第17號碼頭。停留數日後，17日晚間8時20分在拖船協助下啟航，原預定沿著東河航向大西洋，但僅離港不到五分鐘後，約8時24分，該船的桅杆撞上布碌崙大橋橋底。事件過後，國家運輸安全委員會(NTSB)與FBI皆介入調查。

國家運輸安全委員會代表葛蘭姆(Michael Graham)表示，這起撞擊損毀工作人員用來檢修橋梁的旅架(Traveler)，但整體結構仍穩固無虞，「這座地標的完整性依然如初」。

調查報告中列出，初步評估後得知該帆船在離碼頭後便失去動力，才漂流至大橋下方，在考量船隻的體積與每小時約7哩的航速後，可見本次布碌崙大橋受損程度「低於危險門檻」。

自去年巴爾的摩(Baltimore)基伊橋(Francis Scott Key Bridge)發生致命坍塌事故後，委員會便敦促相關單位對船舶碰撞而導致坍塌的風險評估。今年3月該機構發布報告，列出全美68座一旦遭船隻撞擊，可能倒塌的高風險橋梁，當時布碌崙大橋也名列其中，其他還包括維拉扎諾大橋(Verrazzano-Narrows Bridge)、威廉斯堡大橋與曼哈頓大橋。調查報告亦指出，若馬里蘭州交通管理局當初依照近期航行資料對基伊橋進行脆弱性評估，便會得知該橋的風險「已高於會導致災難性坍塌的門檻。」

該起悲劇鄰近布碌崙大橋於5月24日滿142年的建造紀念日，讓不少民眾深感震驚，並自發性地前往獻花悼念。