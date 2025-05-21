紐約市危橋達118座 法拉盛白石快速路立交橋狀況最差

數據顯示，紐約的橋梁狀況不容樂觀。紐約市內共有118座橋梁狀況不良，且使用年限普遍超過了設計壽命，然而維修所需的資金缺口卻巨大且長期存在。圖為皇后區的「地獄之門」大橋。(記者許君達／攝影)

聯邦調查顯示，剛剛遭遇帆船撞擊的布碌崙(布魯克林)大橋建築結構無礙，令紐約人鬆了口氣，然而紐約老舊的基礎設施普遍現狀不容樂觀。數據顯示，紐約市 內2024年共有118座橋梁處於不良狀態，在數量上占全市所有橋梁的8%，而從長度上看，占比則達到了近20%。而與此同時，維修資金卻遠不足所需。

根據聯邦標準，被認定為「狀況不良」(poor condition)的橋梁存在「高度」(advanced)損壞，雖然不到影響安全或必須關閉的程度，但也急需維修或改造。聯邦要求各州對大多數橋梁每兩年進行一次檢查，所有橋梁的檢查頻率不能超過四年一次，在一至九分的評分體系中，獲得四分及以下的橋梁屬於「狀況不良」。

根據紐約媒體「The City」綜合政府公開數據得出的分析結果，紐約市內橋梁平均建築年齡接近70年，其中大多數橋梁在設計時的預期壽命僅為50年，且服務目標主要為輕型車輛，然而隨著重載卡車的增加，這些老橋的承重能力正在經受嚴峻的考驗。此外，在哈林河(Harlem River)和牙買加灣(Jamaica Bay)水域的部分橋梁，雖然上層建築結構屬「良好」水平，但水下部位面臨嚴重的侵蝕問題。

公開數據還顯示，2022年9月至2024年12月間，檢查人員共對紐約市內145座橋梁發出紅色預警。紅色是最嚴重的預警級別，意味著橋梁存在「有潛在危險的結構狀況」且必須立即採取行動以確保安全。

橋梁維修成本高昂。據報導，在拜登政府任內推動的「基礎設施投資與就業法案」總共1兆2000億元的撥款中，有近半的5500億元專用於橋梁維修和建設，而紐約州 獲得了其中的381億元。然而，根據州主計長狄拿波利(Thomas DiNapoli)的審計報告，紐約州修復所有橋梁的資金需求超過700億元，僅紐約市的缺口就達到190億。

根據報導，位於法拉盛 與花旗球場(Citi Field)之間的一處立交橋是全市狀況最差的橋梁之一。該橋為「白石快速路」(Whitestone Expy)、I-678號州際公路及北方大道(Northern Blvd)的交叉節點，並上跨法拉盛溪(Flushing Creek)，日均車流量約18萬輛次。代表法拉盛地區的州參議員劉醇逸介紹，該橋的維修久拖不決，「在我的有生之年就一直處在施工狀態」。