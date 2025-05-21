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市府擬增資托育撥款 數萬家庭暫保補助資格

記者曹馨元／紐約報導
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在市議會20日就市兒童福利局(ACS)預算舉行的聽證會上，局長丹豪瑟表示，市府將做出讓步，為托兒服務注資。(圖片由市議會提供)
在市議會20日就市兒童福利局(ACS)預算舉行的聽證會上，局長丹豪瑟表示，市府將做出讓步，為托兒服務注資。(圖片由市議會提供)

為避免全市數萬家庭失去幼兒托育券(Child Care Voucher)，紐約市府擬注入新資金支援托兒服務；儘管原本可能發生的「災難性情境」得到暫時化解，但仍有小部分家庭因托育券計畫變動而無法獲得援助。

紐約市府原先希望州府為幼兒托育券計畫提供足夠資金，以維持托兒服務不中斷；然而，霍楚在最新的州預算中，僅擬為這項計畫撥款3億5000元，並要求市府提供同比例資金才能獲得該筆撥款。

在市議會20日就市兒童福利局(ACS)預算舉行的聽證會上，局長丹豪瑟(Jess Dannhauser)表示，市府將做出讓步，為托兒服務注資，藉此獲得州政府的配對撥款。他說，已與市預算管理局(OMB)溝通相關計畫，預期將於6月的市府預算中將納入相關資金。

此前，因亞當斯政府未在市預算中納入配套撥款，與州府互相就經費分攤問題僵持不下。據市兒童福利局估算，若未能及時補足資金，每月將有4000至7000名兒童可能失去補助資格。

丹豪瑟也在聽證會上透露，州政府也在19日晚批准了一項計畫，允許市兒童福利局繼續為 「絕大多數 」目前獲准托育券的家庭提供服務。根據協議條款，低於聯邦貧窮線300%、無家可歸或有殘障的三類優先組別家庭，將有資格獲得重新認證。

然而，在此之前，任何收入低於州收入中位數85%的家庭都有資格獲得補助；資格要求的變更預計會導致近7萬名名接受補助的兒童中，有2000名左右的兒童失去托育券資格。

「大體而言，我們暫時能夠達到(計畫的)延續性；但我不得不說，州政府真的讓市府背上了沉重的負擔」，丹豪瑟表示，他會密切跟進資金進展，但尚不清楚是否及何時可以重新開放托育券計畫候補名單。

市長辦公室發言人瑪瑟(Allison Maser)則強調，亞當斯政府將竭盡所能，保護我們的家庭不受州府財政忽略所影響，並確保紐約市仍是養育家庭的最佳城市。」

紐約市 亞當斯 霍楚

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