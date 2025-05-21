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攻擊布碌崙8大道長者 華男被控2襲擊罪

記者馬璿╱紐約報導
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上月19日，34歲涉案嫌犯江仲威(Zhongwei Jiang)在華社8大道愛立信公園，涉與一名65歲華裔長者發生爭執後揮拳攻擊長者的臉，目前已被控一項二級襲擊罪以及一項三級襲擊罪指控。(市警局提供)
上月19日，34歲涉案嫌犯江仲威(Zhongwei Jiang)在華社8大道愛立信公園，涉與一名65歲華裔長者發生爭執後揮拳攻擊長者的臉，目前已被控一項二級襲擊罪以及一項三級襲擊罪指控。(市警局提供)

布碌崙(布魯克林)8大道上月發生華裔長者遭另一華男攻擊的案件。該男嫌在19日(周一)落網後被控兩項襲擊罪，並已在20日(周二)過堂，警方尚未公布該嫌動機與其身心狀況等細節。

市警局68分局表示，身穿淺藍色T恤、黑長褲、黑球鞋的34歲涉案嫌犯江仲威(Zhongwei Jiang)，上月19日在華社8大道愛立信公園(Leif Ericson Park)，因故與一名65歲華裔長者發生爭執，江男隨後涉揮拳擊中長者的臉，導致該長者面部嚴重受傷，被送往瑪摩利醫院治療，傷勢已無大礙。現場目擊者紛紛報警，警方循線於本月19日下午2時45分許於江男在8大道51街的住處逮捕他。

警方對其提出一項二級襲擊罪以及一項三級襲擊罪指控，江男已於20日上午於國王郡刑事法院過堂，目前尚未公布後續庭審日期。二級襲擊罪恐判處最少兩年、最多七年有期徒刑，三級襲擊罪則是最多一年監禁。

此外，上月另一起發生在貝瑞吉(Bay Ridge)的襲擊長者案件嫌犯仍未偵破。上月15日下午3時30分許，貝瑞吉86街交4大道一名身穿深綠迷彩夾克、黑褲子與黑白相間拖鞋的男子，突然動手攻擊一名67歲的婦女，婦女遭推倒在地，導致背部與臀部受傷，警方呼籲知情者提供線索。

8大道 華裔 布碌崙

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