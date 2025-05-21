我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克：特斯拉6月底前在德州測試自駕計程車

中國區域影響力擴大 紐西蘭副總理：太平洋絕不能成為「軍事區」

布碌崙遊民所抗議遭捕 5人撤案 社區歡慶

記者馬璿╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在曼哈頓審理的五名民眾案件被撤銷，消息一出，駐守在抗議現場的民眾不只如釋重負，情緒也相當激動，紛紛表示會繼續和平抗議，不會因此阻擋保衛家園的決心。(梁女士提供)
在曼哈頓審理的五名民眾案件被撤銷，消息一出，駐守在抗議現場的民眾不只如釋重負，情緒也相當激動，紛紛表示會繼續和平抗議，不會因此阻擋保衛家園的決心。(梁女士提供)

上月30日在布碌崙(布魯克林)U大道遊民所抗議遭逮捕的六名華裔居民，20日(周二)分別於曼哈頓傳喚法庭與布碌崙刑事法庭出庭，其中五人案件撤銷，一名遭控襲警罪的華裔婦女則因需評估證據，將在8月18日再次過堂。消息一出，駐守在抗議現場的民眾不只如釋重負，情緒也相當激動，紛紛表示會繼續和平抗議，不會因此阻擋保衛家園的決心。

上月30日布碌崙(布魯克林)U大道遊民所抗議遭逮捕的六名華裔居民，20日(周二)...
上月30日布碌崙(布魯克林)U大道遊民所抗議遭逮捕的六名華裔居民，20日(周二)分別於曼哈頓與布碌崙刑事法庭過堂，其中五人案件撤銷，一名遭控襲警罪的華裔婦女則因需評估證據，將在8月18日再次過堂。(王先生提供)

上午9時，六名居民分別在其律師的陪同下出庭。在曼哈頓傳喚法庭送件的律師譚仲明(Tony Hom)表示，由於收到妨礙公共秩序罰單的民眾皆為無案底公民，且示威為基本權利，可視為警方誤解狀況所造成。他表示，本次結果相當順利，但仍提醒民眾若未來抗議時再遇警方，盡量避免與對方衝突，且切記不要與其有任何肢體接觸，勿為抗爭而動手觸碰或是推搡警員。

志工梁女士表示，其中兩人除妨礙公共秩序外，還另收到妨礙警察執法的罰單，法官在庭上便警告二人未來六個月不得再與警方發生衝突，初犯可視為不了解情況，但若再犯將會再次提訴且留下案底。

她指出，民眾目的並非攻擊警方，而是為抗議開發商將遊民所設立在住宅區，大部分人也並非反對遊民本身，而是認為應該要尋找一個更適合的區域並給予治療身心疾病的途徑，讓納稅人的錢可以發揮最佳用途。

她表示，這次事件讓長者們深感委屈不公，也曾一度覺得絕望，很感謝所有抗議民眾齊心協力，也感謝律師、州眾議員鄭永佳、參議員陳學理、市議員莊文怡、市議員參選人威拉布斯(Dimple Willabus)等人的協助。最終結果也讓長者們如釋重負，「我們沒有犯錯，也不會因為案件阻擋大家保衛家園的決心，希望能抗戰成功。」

而另一名遭控襲警罪的華婦林女士案件則在布碌崙審理，由過去協助86街抗議中被捕控罪的越南餐館老闆阮成的律師林奇(Daniel Lynch)接手。法官指出，由於需要調閱警方密錄器等資料，要求其在8月18日再次出庭。

陪同過堂的王先生表示，林女士情緒並不好，多年奉公守法卻被女警推倒在地而被控罪，很擔心留下案底。林奇則表示，林女士年事已高、又被壓倒在地，警方恐有過度執法的疑慮；且此類案件九成機率都會被撤銷，但仍須遵守法律程序耐心等待，建議林女士可以回到抗議現場，但不要再與警方有任何接觸，以免造成後續麻煩。

布碌崙 遊民 曼哈頓

上一則

攻擊布碌崙8大道長者 華男被控2襲擊罪

下一則

8華人假冒政府與企業 詐數百老人逾1600萬遭起訴
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

攻擊布碌崙8大道長者 華男落網被控2襲擊罪

攻擊布碌崙8大道長者 華男落網被控2襲擊罪
遊民闖入舊金山華埠百年劇院 拒絕收容遭警抬離

遊民闖入舊金山華埠百年劇院 拒絕收容遭警抬離
流浪漢闖入華埠百年劇院 拒絕庇護所後被警方驅趕

流浪漢闖入華埠百年劇院 拒絕庇護所後被警方驅趕
紀念李宗保 布碌崙一街道以他命名

紀念李宗保 布碌崙一街道以他命名

熱門新聞

墨西哥一艘訓練艦17日傍晚撞擊紐約布魯克林大橋，造成2死、至少19傷。(美聯社)

墨西哥軍艦撞紐約布魯克林大橋 增至2死 初步釀禍原因曝光

2025-05-18 01:36
川普加大驅逐非法移民的力道，甚至要求美國卡車司機必須精通英文。(路透)

川普要求卡車司機具英語能力 華人炸鍋

2025-05-16 07:45
載有200餘人的墨西哥海軍帆船17日晚航行在紐約市東河時，撞上布魯克林大橋，至少造成兩名船員重傷。(截圖自x平台視頻)

影／墨西哥海軍大帆船撞上紐約布魯克林大橋 至少20傷

2025-05-17 22:21
在日益凸顯的老年貧困問題中，亞裔族群的長者貧困比例也屬各族裔中最高。(記者許君達╱攝影)

紐約市高齡化逐步嚴重 近6成長者無退休金

2025-05-14 07:49
示意圖。（美聯社）

babies殺babies…紐約16歲女生校外爆頭亡 14歲槍手被捕

2025-05-13 15:27
紐約市98%的土地正在下沉；其中，包括拉瓜迪亞機場在內的部分區域，每年沉降速率超過5毫米。(記者曹馨元╱攝影)

紐約正緩慢下沉「每年逾5毫米」 研究揭恐怖後果

2025-05-13 19:52

超人氣

更多 >
越來越多旅客抱怨：隨身行李中這常用物品被沒收

越來越多旅客抱怨：隨身行李中這常用物品被沒收
保險銷售為賺佣金 誘導老年人掉紅藍卡優勢計畫圈套

保險銷售為賺佣金 誘導老年人掉紅藍卡優勢計畫圈套
川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了

川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了
為轉移焦點？拜登宣布罹癌 前黨內初選對手曝內幕

為轉移焦點？拜登宣布罹癌 前黨內初選對手曝內幕
拜登白宮醫師是家族密友 專家：他上任時必然已罹癌

拜登白宮醫師是家族密友 專家：他上任時必然已罹癌