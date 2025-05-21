布碌崙遊民所抗議遭捕 5人撤案 社區歡慶

在曼哈頓審理的五名民眾案件被撤銷，消息一出，駐守在抗議現場的民眾不只如釋重負，情緒也相當激動，紛紛表示會繼續和平抗議，不會因此阻擋保衛家園的決心。(梁女士提供)

上月30日在布碌崙 (布魯克林)U大道遊民 所抗議遭逮捕的六名華裔居民，20日(周二)分別於曼哈頓 傳喚法庭與布碌崙刑事法庭出庭，其中五人案件撤銷，一名遭控襲警罪的華裔婦女則因需評估證據，將在8月18日再次過堂。消息一出，駐守在抗議現場的民眾不只如釋重負，情緒也相當激動，紛紛表示會繼續和平抗議，不會因此阻擋保衛家園的決心。 上月30日布碌崙(布魯克林)U大道遊民所抗議遭逮捕的六名華裔居民，20日(周二)分別於曼哈頓與布碌崙刑事法庭過堂，其中五人案件撤銷，一名遭控襲警罪的華裔婦女則因需評估證據，將在8月18日再次過堂。(王先生提供)

上午9時，六名居民分別在其律師的陪同下出庭。在曼哈頓傳喚法庭送件的律師譚仲明(Tony Hom)表示，由於收到妨礙公共秩序罰單的民眾皆為無案底公民，且示威為基本權利，可視為警方誤解狀況所造成。他表示，本次結果相當順利，但仍提醒民眾若未來抗議時再遇警方，盡量避免與對方衝突，且切記不要與其有任何肢體接觸，勿為抗爭而動手觸碰或是推搡警員。

志工梁女士表示，其中兩人除妨礙公共秩序外，還另收到妨礙警察執法的罰單，法官在庭上便警告二人未來六個月不得再與警方發生衝突，初犯可視為不了解情況，但若再犯將會再次提訴且留下案底。

她指出，民眾目的並非攻擊警方，而是為抗議開發商將遊民所設立在住宅區，大部分人也並非反對遊民本身，而是認為應該要尋找一個更適合的區域並給予治療身心疾病的途徑，讓納稅人的錢可以發揮最佳用途。

她表示，這次事件讓長者們深感委屈不公，也曾一度覺得絕望，很感謝所有抗議民眾齊心協力，也感謝律師、州眾議員鄭永佳、參議員陳學理、市議員莊文怡、市議員參選人威拉布斯(Dimple Willabus)等人的協助。最終結果也讓長者們如釋重負，「我們沒有犯錯，也不會因為案件阻擋大家保衛家園的決心，希望能抗戰成功。」

而另一名遭控襲警罪的華婦林女士案件則在布碌崙審理，由過去協助86街抗議中被捕控罪的越南餐館老闆阮成的律師林奇(Daniel Lynch)接手。法官指出，由於需要調閱警方密錄器等資料，要求其在8月18日再次出庭。

陪同過堂的王先生表示，林女士情緒並不好，多年奉公守法卻被女警推倒在地而被控罪，很擔心留下案底。林奇則表示，林女士年事已高、又被壓倒在地，警方恐有過度執法的疑慮；且此類案件九成機率都會被撤銷，但仍須遵守法律程序耐心等待，建議林女士可以回到抗議現場，但不要再與警方有任何接觸，以免造成後續麻煩。