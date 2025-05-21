三代同堂「幸福爸爸」表揚活動 即日起開放報名

法拉盛華人工商促進會舉辦記者會，宣布第2屆「幸福爸爸」活動即日起開始報名。(記者尤昱程╱攝影)

法拉盛華人 工商促進會(FCBA)宣布，第2屆「幸福爸爸」活動即日起開放報名，並將於6月15日(周日)舉行表揚典禮。活動延續華商會推動家庭價值與孝道文化的初衷，今年仍以「三代同堂」為報名條件，並邀請符合資格的家庭踴躍參與。

華商會首席顧問杜彼得表示，該活動的宗旨在於強化華人社區的凝聚力，並透過文化傳承實現「落地生根」。他說，華商會多年來表揚「幸福媽媽」，去年起推展至夫妻與父親角色，是希望藉此肯定家庭長輩在美國社會中的貢獻與價值。他說，「今天你在文化的傳承上，能不能讓自己的文化成為美國的一部分，真正落地生根，是非常重要的。」

杜彼得說，活動不僅是對個別家庭的肯定，更希望展現華人社區對父母角色的尊重與傳統倫理觀念。他認為，這些獎項由美國名義機構頒發，亦象徵著社會對華人家庭價值的認同，「我們要讓人看到，華人社區的確與眾不同。」

多位華商會理事也分享第一屆「幸福爸爸」活動的經驗，指出許多父親原本對參加此類活動興趣不高，最後卻深受感動。理事林灝表示，他的父親起初對參與表揚活動有所保留，但在家人的鼓勵下仍決定參加，沒想到當天不僅獲得來自市、州等多層級民選官員的表揚狀，還受到現場熱烈掌聲歡迎，讓他感受尊重與榮耀。

今年活動報名條件為三代同堂，須提供一家三代的合照，並填寫報名表。華商會將為每位入選父親製作專屬冊子，記錄當年度獲選爸爸的故事與家庭資料，作為家庭紀念與傳承孝道的象徵。報名截止日期為5月30日(周五)，額滿即止。

報名地點為華商會辦公室，地址為皇后區 法拉盛緬街40-48號302室。報名成功者可免費獲得兩張入場券，僅能攜一位家人參加。有意報名者可親臨辦公室或致電(718)353-2320洽詢。名額有限，鼓勵符合資格的家庭盡速報名參加。