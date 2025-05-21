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456畫展 台藝術家莊喆與妻兒探討神秘象徵主義

記者曹馨元╱紐約報導
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美華藝術協會下屬的456畫廊即日起舉辦「神秘象徵主義」畫展，展出包括知名台灣藝術家莊喆(左)、其妻子馬浩(右)及兒子莊閎(中)的作品。(記者曹馨元╱攝影)
美華藝術協會下屬的456畫廊即日起舉辦「神秘象徵主義」畫展，展出包括知名台灣藝術家莊喆(左)、其妻子馬浩(右)及兒子莊閎(中)的作品。(記者曹馨元╱攝影)

美華藝術協會下屬的456畫廊即日起舉辦「神秘象徵主義」畫展，展出包括知名台灣藝術家莊喆、其妻子馬浩及兒子莊閎的作品；三人的畫作不僅體現了不同代際藝術家之間的溝通，也是「自我」的投射。

作為華人抽象藝術的先驅，莊喆以融合中國傳統書法與西方抽象表現主義聞名。現年91歲的他出生於書香世家，其父莊嚴為書法家兼國立故宮博物院副院長。莊喆自幼沉浸於古典藝術氛圍之中，他於國立臺灣師範大學師從朱德群，並成為「五月畫會」的核心成員，致力於中國繪畫的現代化。

莊喆表示，他年幼時隨著故宮博物院來到台灣，所受的美術教育以書法、山水畫等中華古典流派為主；但隨著他1966年獲得洛克斐勒基金會獎學金赴美深造，吸收當代西方藝術潮流，他也意識到藝術不應該以國界為分，「繪畫本身就是一種世界性的東西」。

而莊喆之子莊閎便在美國長大，成長於更為自由的藝術氛圍；兩人的作品也成為了不同代際藝術家的溝通，及兩代人間對於藝術表達的彼此影響。莊閎表示，「爸爸的作品沿襲了爺爺的藝術表達，而我的作品也受爸爸的影響」。

莊喆剛於亞洲大學現代美術館結束「元氣・淋漓—人間90莊喆特展」，回顧了他數十年來遊歷東西方的藝術創作成就。如今，莊喆的作品於世界各地展出，並為克里夫蘭藝術博物館、底特律藝術學院、巴黎龐畢度中心等重要機構典藏。

美華藝術協會創辦人周龍章表示，今年恰逢協會成立50周年，他希望在每個月都推出優秀的展覽內容，以此紀念美華走過的半世紀。本次展覽將持續至本月30日，456畫廊開放時間為周一至周五下午1時至5時，地址為曼哈頓百老匯大道456號3樓，聯繫方式為[email protected]

故宮 百老匯 曼哈頓

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