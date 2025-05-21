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啟揚文化中心慶亞太月 音樂會吸引百人參與

記者高雲兒╱紐約報導
啟揚文化中心舉辦「溫馨五月・愛與團結」亞太裔傳統月(AAPI Heritage Month)音樂會與資源展。(記者高雲兒╱攝影)
啟揚文化中心舉辦「溫馨五月・愛與團結」亞太裔傳統月(AAPI Heritage Month)音樂會與資源展。(記者高雲兒╱攝影)

啟揚文化中心近日舉辦「溫馨五月・愛與團結」亞太裔傳統月(AAPI Heritage Month)音樂會與資源展。活動以多元族裔傳統音樂演出與社區實用資源結合，吸引逾百名民眾參與。州參議員劉醇逸、市議員黃敏儀、紐約市長辦公室社區事務局副局長顧雅明，以及啟揚文化中心理事長甘台甯等均到場支持。

音樂會於當日下午2時準時開場，來自中國、日本、韓國、印度、越南斯里蘭卡等國的藝術家接連演出，演奏多首經典民謠與跨文化改編曲目，並搭配二胡、太鼓、塔布拉鼓等多樣傳統樂器。中日韓聯合演奏與現場互動環節獲得觀眾熱烈回應，展現了多元文化並存的畫面。

現場亦設有資源展，匯集十多個政府單位與非營利機構，提供涵蓋移民法律、醫療健康、長者服務、小商業支援、語言協助等資訊，協助居民獲得實際可用的社區資源。許多現場參與者表示，活動不僅具有文化深度，更貼近日常生活。

啟揚文化中心項目主任明亮表示，本屆活動選在「華裔鐵路工人紀念日」舉辦，意義格外深遠，「這不僅是對歷史的致敬，也是對今日亞太社群貢獻的肯定。我們希望用音樂連結社區，用資源支持居民，讓每個人都感受到團結的力量。」

活動以多元族裔傳統音樂演出與社區實用資源結合，吸引逾百名民眾參與。(記者高雲兒╱...
活動以多元族裔傳統音樂演出與社區實用資源結合，吸引逾百名民眾參與。(記者高雲兒╱攝影)

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