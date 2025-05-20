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全國首座鋰電池更換站 在曼哈頓啟用

記者劉梓祁／紐約報導
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全國首座鋰電池更換站，高德曼等人宣布啟用。(記者劉梓祁／攝影)
全國首座鋰電池更換站，高德曼等人宣布啟用。(記者劉梓祁／攝影)

全國首座公共鋰電池充電更換中心，日前在曼哈頓哈德遜廣場(Hudson Square)啟用，以更安全、低成本且便利的電動車能源補給方式，並消除潛在危險的電池充電行為、降低火災風險。

此鋰電池更換站由電池交換公司「PopWheels」和優步(Uber)合作而設，是首個獲市消防局(FDNY)認證的公共電池交換設施。代表華埠等社區的國會眾議員高德曼(Dan Goldman)表示，該站點的開設「是紐約的奇蹟，也是美國和資本主義的奇蹟。」

他指出，紐約市過去一年，已發生了216起鋰電池火災，造成六人死亡，且這類火災發生在建築物或住宅中時，遠比一般火災更為嚴重。

全國首座鋰電池更換站，高德曼等人宣布啟用。(記者劉梓祁／攝影)
全國首座鋰電池更換站，高德曼等人宣布啟用。(記者劉梓祁／攝影)

高德曼還說，他共同提案的「鋰電池消費者安全標準議案」(Setting Consumer Standards for Lithium-Ion Batteries Act)已由眾議院通過，正在送往參議院，並對「盡快推進並由總統簽署成法充滿希望」。

根據統計，2025年前三個月，紐約市因鋰電池引發的建築火災增加53%，大多數事故源於車主將電池留在住家過夜充電。

PopWheels聯合創辦人赫茲費爾(Baruch Herzfeld)表示，電動車是城市交通的未來，且外送員是城市不可或缺的一環，期待將此技術推廣至全市乃至全國，令業者不必將電池帶回家充電。

「外送員不應在安全與生計之間作出抉擇。此創新的電池交換模式，能提供更可靠且安全的鋰電池充電與儲存方式，造福整個外送產業。」Uber傳訊經理戈德斯坦(Freddi Goldstein)說。

紐約市 電動車 華埠

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