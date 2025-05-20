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華埠餐館周開跑 18家餐廳推特價套餐

記者曹馨元／紐約報導
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本次參與活動的堂食餐館，包括華埠老字號合記飯店、金鳳、明旺等，也有鳳凰宮等新開食肆。(記者曹馨元／攝影)
本次參與活動的堂食餐館，包括華埠老字號合記飯店、金鳳、明旺等，也有鳳凰宮等新開食肆。(記者曹馨元／攝影)

非營利組織「歡迎來到華埠(Welcome to Chinatown)」即日起推出「華埠餐館周」，除了18家餐廳帶來的特價套餐外，食客也可以通過「集點數」的方式參與抽獎，贏得一次免費用餐的機會；活動將持續至24日(周六)。

「歡迎來到華埠」表示，餐館周是一場展現曼哈頓華埠多元美食文化的盛宴。(圖片來自主...
「歡迎來到華埠」表示，餐館周是一場展現曼哈頓華埠多元美食文化的盛宴。(圖片來自主辦方官網)

本次參與活動的堂食餐館包括華埠老字號合記飯店、金鳳、明旺等，也有鳳凰宮等新開食肆。其中，合記帶來的45元套餐內含蛋捲、雲吞湯、牛肉撈麵等五個菜，金鳳的80元套餐更是包含蒜蓉粉絲扇貝、豆豉鱸魚等高價菜品。主辦方表示，堂食餐館需食客線上預約。

此外，18家參與活動的餐館也包括宏安豆腐店、雲吞妹、美心咖啡等無需預約的小食店，菜品價格更為親民。如美心咖啡的13元套餐包含2款點心、一份雞肉飯及一杯檸檬薑茶，Taiwan Bear House的20元套餐則有滷肉飯、鹽酥雞及飲料一份。

「歡迎來到華埠」於即日起推出「華埠餐館周」，除了18家餐廳帶來的特價套餐外，食客...
「歡迎來到華埠」於即日起推出「華埠餐館周」，除了18家餐廳帶來的特價套餐外，食客也可以參與抽獎，贏得一次免費用餐的機會，活動將持續至24日(周六)。(記者許君達／攝影)

食客可以通過在活動餐廳掃描二維碼(QR Code)的方式收集點數，入店報到、掃描店家門口的二維碼即可獲得一點，於小食店用餐、掃描收銀台設有的二維碼即可獲得兩點，而在堂食餐廳用餐、掃描餐館周桌墊上的二維碼可獲得三點。每累積三點便可獲得一次抽獎機會，有機會贏得鳳凰宮、美心咖啡等活動餐廳提供的免費餐食一份。

參與活動的連鎖餐廳雲吞妹於近月剛剛入駐華埠，店員張小姐表示，盡管華埠分店開業以來生意一直不錯，但仍舊是法拉盛一號店的營業額更為穩定；「這次參與也是希望有更多人知道我們餐廳，能來嘗嘗我們的特色，也是回饋食客」。華埠餐館周於19日開跑，張小姐透露，首日已有食客參加活動。

「歡迎來到華埠」表示，餐館周是一場展現曼哈頓華埠多元美食文化的盛宴，不僅可以讓民眾以實惠價格品嘗地道佳餚，更是對華埠社區文化和小商戶永續發展的實質支持。感興趣的讀者可以訪問官網預訂或瞭解更多信息welcometochinatown.com/crw2025。

華埠 法拉盛 曼哈頓

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