州預算案通過 華策會盼加強照顧邊緣社群

華人策劃協會對州預算中扶持弱勢群體的重要投資表示肯定，但也指出，整體預算仍未能全面回應邊緣社群的長期需求。(州長辦公室提供)

在面臨聯邦開支削減的不確定情勢下，紐約州日前通過2025至2026財政年度預算案；華人策劃協會(CPC，簡稱華策會)對預算中扶持弱勢群體的重要投資表示肯定，但也指出，整體預算仍未能全面回應邊緣社群的長期需求。

新財年的預算案耗資2543億元，強調提升可負擔性，並為工薪家庭提供實質紓困。作為全美最大的亞裔 社區社會服務機構之一，華策會執行長何永康(Wayne Ho)表示，感謝預算案為亞太裔、移民 及低收入 社區提供資金幫扶，「這些都是社區長期努力爭取的成果」。

其中，亞太裔公平預算(AAPI Equity Budget)獲得的3000萬元，將為亞太裔移民社區提供語言與文化上的服務。而新的育兒稅收抵免，則讓四歲以下兒童家庭獲得1000元稅額抵免、四至16歲兒童家庭獲得500元，相較過去翻倍。

此外，社區互助中心(Settlement House Program)獲得撥款400萬元，社區老人護理補助(NORC)也獲恢復預算100萬元。

但何永康同時指出，州政府錯失一個重大機會，未能實施大膽的投資方案，提升社會安全網並為社工、居家照護人員等提供公平薪資；本次預算也未能通過「工薪家庭稅收抵免」，該提案原可為家庭每名子女提供1600元的補助。

對於移民社區而言，語言服務、法律援助、住房可負擔性等重要議題的迫切性日益上升，需求量也在不斷增高。但在此次預算案中，未能納入兩項對移民法律援助至關重要的提案；語言服務預算維持在230萬元，遠低於日益增長的需求；而「住房券試點計畫」雖獲撥款5000萬元，但解決住房與可負擔危機仍需長期與穩定資金支持。