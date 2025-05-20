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輔大百年校慶 校長率團訪紐約

記者尤昱程／紐約報導
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輔仁大學校長藍易振日前率團訪美交流，19日抵達紐約，與當地校友會代表會面，介紹校務發展並籌備百年校慶事宜。(記者尤昱程／攝影)
輔仁大學校長藍易振日前率團訪美交流，19日抵達紐約，與當地校友會代表會面，介紹校務發展並籌備百年校慶事宜。(記者尤昱程／攝影)

天主教輔仁大學校長藍易振日前率團訪美交流，19日抵達紐約，與當地校友會代表會面，介紹校務發展並籌備百年校慶事宜。駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張麗賢、紐約華僑文教中心主任陳永豐及多位僑界人士出席晚宴。

藍易振表示，自5月初起展開密集行程，已先後走訪洛杉磯、大阪、雪梨、奧克蘭、布里斯本等地，至今短短不到一個月已飛行逾6萬哩。

他說，盡管行程緊湊，但每到一地與校友會及校友見面，感受到的熱情難以言喻。他也特別強調，每到一地，皆會主動拜會當地經濟文化辦事處，以表達對駐外人員辛勞的支持與敬意。

藍易振說，「我過去在澳洲生活33年，了解海外工作環境的不易。自2023年2月1日接任校長以來，始終重視與駐外單位的聯繫。」他也表示，此行不僅是與校友聯誼，更肩負宣傳校務與百年校慶任務，期待各界共同參與與支持。

藍易振並透露，輔仁大學創校百年將於今年12月進入校慶月，屆時將舉辦多場活動，他期盼北美地區的校友能夠回校同慶。稍後晚宴中，他也以簡報方式向校友們介紹近15個月的施政成果與未來發展方向。

藍易振致陳焌見面禮。(記者尤昱程／攝影)
藍易振致陳焌見面禮。(記者尤昱程／攝影)

輔仁大學大紐約地區校友會會長陳焌表示，他已擔任會長近五年，對於藍易振此行，他形容為「來去匆匆」，但誠意十足，「校長跟我說，他這一兩個月內飛了兩個地球、超過6萬哩，可見他對校務與海外校友的重視。」

針對本次接待安排，陳焌表示校友會精心籌備餐敘活動，不僅讓校長與僑界人士交流，也安排校長進行校務簡報，「讓校友們了解學校的現況與願景。」

展望即將到來的輔仁百年校慶，陳焌勉勵校友與在校學生持續努力，傳承輔仁精神，「我們校友在各行各業都有傑出表現，也希望後進的同學能繼續發光發熱，對社會有所貢獻。」

張麗賢表示，輔仁大學歷史悠久，培養出多位優秀人才，為社會作出貢獻。她提到，輔仁大學從2021年開始跟天普大學等學校開始合作，促進台美雙邊教育、文化的進展。

中華民國僑員方秀蓉、蘇春槐以及褚月梅、民主黨華埠65D區領袖于金山、僑務諮詢委員陳秋貴、前州眾議員孟廣瑞以及輔仁大學大紐約地區校友會前會長周燕霞，皆出席晚宴。

當天紐約市長亞當斯也派代表到場，並頒發紐約市嘉獎狀(Proclamation)，表揚當天為「輔仁大學大紐約地區校友會日」，陳焌說，「這是對我們校友會極大的鼓勵與肯定。」

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