罷工結束 新澤西通勤鐵路20日恢復

新澤西運輸局鐵路機師罷工結束，紐新間所有通勤鐵路20日恢復運營。(記者許君達／攝影)

新澤西州 長墨菲(Phil Murphy)、新州 運輸局執行長科盧里(Kris Kolluri)宣布，運輸局已與鐵路機師工會達成初步協議，持續了三天的新澤西通勤鐵路大罷工 結束，所有鐵路服務將從20日零時起恢復。

根據代表勞方的「鐵路機師與列車員兄弟會」(BLET)發布的公告，初步協議此後將被提交給全體會員表決，而運輸局方面也同意將協議提交給董事會，並在6月11日的例會中表決。勞資雙方均未透露協議的具體內容，但都表達了滿意。

墨菲表示，該協議「公平且財政負責，既照顧了鐵路員工的薪資增長，也避免了增加納稅人負擔」。工會主席哈斯(Tom Haas)表示，他們為會員爭取到了比整個談判環節中提出的數字都更高的薪資水平。據CBS援引消息人士的說法，協議短期內不會導致票價上漲，而工會成員也會大概率通過該份協議。

18日晚間初步協議達成後，工會最初宣布鐵路服務從19日起就可恢復，但隨後運輸局通知，暫停三天後，所有列車、信號和鐵路基礎設施都需要重新檢測調試才能恢復運音，因此將鐵路重開的時間更改為20日。

新澤西運輸局管理著全美第三大的通勤鐵路系統，每日平均客流超過70萬人次，僅次於大都會運輸署(MTA)旗下的長島鐵路(LIRR)和北線鐵路(Metro North)系統。

鐵路罷工開始後，需要往返紐新兩地的約35萬日常通勤族的出行受到嚴重影響，部分新州居民被迫在家上班。根據工會方面的說法，為運輸局工作的工會成員平均年薪11萬3000元，是全美所有主要通勤系統中最低的，而其員工所服務和居住的地方又是全美生活成本最高的區域之一。由於薪資低，新澤西鐵路機師人數持續減少，很多人跳槽至紐約和其他鐵路系統，使在職員工的工作壓力增大、運輸安全隱患增加。在罷工前的談判訴求中，工會要求將平均年薪提高到17萬元，與MTA同行的薪資水平看齊。