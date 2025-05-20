死後轉讓地契怎麼執行？ 法拉盛推免費法律協助

紐約市第20選區市議員黃敏儀(Sandra Ung)近日宣布，將與紐約法律援助集團合作，在本月於法拉盛推出一系列免費法律服務。(記者高雲兒╱攝影)

紐約市 第20選區市議員黃敏儀(Sandra Ung)近日宣布，將與紐約法律援助集團(New York Legal Assistance Group, NYLAG)合作，在本月於法拉盛 推出一系列免費法律服務，內容包括「死後轉讓地契說明會」、「死後轉讓地契工作坊」，以及三場由移動法律援助車提供的「移動法律諮詢中心」，旨在幫助居民瞭解最新法律政策並獲得實際協助。

其中，「死後轉讓地契」是一項紐約州於去年新通過的法律工具，允許房產所有人在生前指定受益人，於其過世後房產可自動轉讓，無需經過遺產認證程序(probate)。這項新政策能有效簡化繼承流程、節省法律費用，也有助於防止產權糾紛與詐騙問題。本月21日的說明會將針對此制度進行詳細介紹，協助居民了解其功能與適用對象。

隨後還將舉辦「死後轉讓地契工作坊」，由NYLAG律師提供一對一法律諮詢，協助居民評估自身狀況，判斷是否適合設立轉讓契約，並提供實際填表與申請指導。參加者應攜帶房產地址或地契副本、有效身份證件，若為共有產權或有抵押貸款，建議一併攜帶貸款文件、地稅單或共同產權人資訊，以利律師提供準確建議。

除地契相關活動外，NYLAG亦將三度派出「移動法律諮詢中心」進入社區，提供現場免費法律協助。律師可處理多項民事法律問題，包括住房爭議、公共福利、移民申請、身份盜用、離婚與監護權、信用與債務問題等。法律車內設有私密空間，保障諮詢隱私，民眾無需長途奔波，即可在家門口獲得法律建議。如有相關文件也可帶上。

「死後轉讓地契說明會」將於21日(周三)上午10時至11時，在Selfhelp社區服務中心，地址為凱辛納大道45-25號；「死後轉讓地契工作坊」定於30日(周五)上午11時至下午4時，在黃敏儀議員法拉盛辦公室，地址為Latimer Place136-21號進行；「移動法律諮詢中心」首場將於27日(周二)上午10時至下午3時，在巴頓大道(Barton Ave)718號提供服務，後續兩場預定於6月與7月舉行，地點將另行公布。

所有活動均為免費，建議提前預約，請致電(718)888-8747報名參加。如有語言需求，辦公室可提供中英文協助；若現場仍有空位，也歡迎即場登記。