北罕普斯狄鎮 表揚13名傑出亞裔
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為慶祝亞裔傳統月，北罕普斯狄鎮(North Hempstead)舉辦首屆「亞太裔先鋒獎」(AAPI Trailblazer Awards)頒獎典禮，吸引選區大批亞裔居民出席。
活動由北罕普斯狄鎮史上首位亞裔鎮議員劉巧怡主辦，共表揚13位在教育、體育、科學、公共服務及社區參與等領域做出傑出貢獻的亞裔人士，感謝他們對社區的影響與付出。
本屆獲獎名單涵蓋各行各業，包括大頸廣場(Great Neck Plaza)村的首位亞裔村務委員Alex Au；紐約州女子網球冠軍Angel Walia；全國少兒選美比賽得主Briana Wong；致力推動印美社區服務與慈善的Herricks-Indo US和Milan 基金會共同創辦人Dr. Rajesh Patel與Alka Patel；雷傑納隆科學獎前40強Emma Lee Wen和Sandeep Sawhney；世界青少年武術錦標賽銀牌得主Ethan Yip；大頸教育委員會首位亞裔委員Jeff Shi；創辦特殊需求者職業訓練與就業計畫的Larry Hung；成功舉辦鎮內首屆龍舟節的Ohana Paddling Association；保持全勝紀錄的St. Aloysius女子籃球隊；以及紐約市警局首個三兄弟皆從警的華裔家庭Ng Brothers。
劉巧怡強調，這項活動只是開始，未來將持續推動更多亞裔參政與社區參與計畫，鼓勵年輕世代挺身發聲，讓亞太裔聲音在公共事務中更加響亮。
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