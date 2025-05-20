我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「陪老闆睡前聊天」週刊爆王文洋奪女大生初夜 開心給2疊鈔票

TLC實境「我的600磅人生」女主角病逝 得年40歲

美國龍獅日華埠登場 弘揚中華武藝

記者范航瑜／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在公園中央的表演場地中，三隻色彩鮮明的舞獅同台亮相。(記者劉梓祁／攝影)
在公園中央的表演場地中，三隻色彩鮮明的舞獅同台亮相。(記者劉梓祁／攝影)

為弘揚中華武術與傳統藝術及促進社區之間的文化交流，紐約洪門青年體育會(NY Chinese Freemasons Athletic Club)與紐約發強體育會近日於曼哈頓華埠羅斯福公園(Sara D. Roosevelt Park)聯合舉辦第七屆「美國龍獅日」(Dragon Lion Festival)，展示傳統技藝，吸引數百民眾駐足觀賞，場面熱鬧非凡。

活動當日豔陽高照，來自大紐約地區的20餘支龍獅與武術隊伍輪番上場，展示舞龍、舞獅及拳術、劍術等傳統技藝。在公園中央的表演場地中，三隻色彩鮮明的舞獅同台亮相，兩隻白獅分別飾有紅橙與金黃毛邊，中間則是一隻紅獅。三隻舞獅一同躍上木凳架起的橋面，對峙搖頭。身穿橙衣的指揮者手持令旗於前方擊鼓指揮，引領三獅互動。

此次參演團體涵蓋傳統與現代風格，包括七星螳螂拳健身學院、鄺偉林洪拳國術社、太陸總商會醒獅團、新會蔡李佛始祖拳會、長島功夫學院等老牌團體。主辦方表示，活動旨在「以舞獅和武術」會友，讓更多人認識並欣賞中華傳統文化，並親眼見證傳統藝術的魅力。不少家長帶著孩童觀賞，演出團隊中也不乏外族裔表演者。

洪門青年體育會總顧問陳家齡表示，「龍獅日」自創辦以來，便由該會與發強體育會聯合舉辦，今年已是第四度選在羅斯福公園進行。他說，希望藉此活動搭建開放平台，讓年輕一代有機會登台表演，展現舞獅與武術的訓練成果，「重點不在於技藝是否純熟，而在於參與的熱情與分享的精神。」

紐約洪門青年體育會(NY Chinese Freemasons Athletic...
紐約洪門青年體育會(NY Chinese Freemasons Athletic Club)與發強體育會聯合舉辦第七屆「美國龍獅日」(Dragon Lion Festival)。（主辦方提供）

長島 華埠 曼哈頓

上一則

法拉盛市中心全新商住樓-Eastone Plaza.順成房地產獨家代理 每日公開展銷

下一則

州預算案通過 華策會盼加強照顧邊緣社群
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

流浪漢闖入華埠百年劇院 拒絕庇護所後被警方驅趕

流浪漢闖入華埠百年劇院 拒絕庇護所後被警方驅趕
西雅圖華埠國際區 啟用親善大使

西雅圖華埠國際區 啟用親善大使
時報廣場襲警案 移民幫派狼群式圍攻

時報廣場襲警案 移民幫派狼群式圍攻
曼哈頓華埠羅斯福公園多處發現針頭 社區促官員正視

曼哈頓華埠羅斯福公園多處發現針頭 社區促官員正視

熱門新聞

墨西哥一艘訓練艦17日傍晚撞擊紐約布魯克林大橋，造成2死、至少19傷。(美聯社)

墨西哥軍艦撞紐約布魯克林大橋 增至2死 初步釀禍原因曝光

2025-05-18 01:36
川普加大驅逐非法移民的力道，甚至要求美國卡車司機必須精通英文。(路透)

川普要求卡車司機具英語能力 華人炸鍋

2025-05-16 07:45
載有200餘人的墨西哥海軍帆船17日晚航行在紐約市東河時，撞上布魯克林大橋，至少造成兩名船員重傷。(截圖自x平台視頻)

影／墨西哥海軍大帆船撞上紐約布魯克林大橋 至少20傷

2025-05-17 22:21
在日益凸顯的老年貧困問題中，亞裔族群的長者貧困比例也屬各族裔中最高。(記者許君達╱攝影)

紐約市高齡化逐步嚴重 近6成長者無退休金

2025-05-14 07:49
示意圖。(取自123RF)

女外帶曼哈頓韓餐廳沙拉 快吃完才發現整隻死老鼠

2025-05-12 19:54
示意圖。（美聯社）

babies殺babies…紐約16歲女生校外爆頭亡 14歲槍手被捕

2025-05-13 15:27

超人氣

更多 >
懶人也可種 這6種水果最快3個月就能吃到

懶人也可種 這6種水果最快3個月就能吃到
冷凍蝦可存放多久？農業部給出答案

冷凍蝦可存放多久？農業部給出答案
美國公民遇到ICE盤查怎麼做？律師教「首要原則」

美國公民遇到ICE盤查怎麼做？律師教「首要原則」
南加華人出門吃飯家被洗劫 「從未想爾灣治安這麽差」

南加華人出門吃飯家被洗劫 「從未想爾灣治安這麽差」
65歲婦人剛領遺屬社安金 就被追討近7萬元溢領福利

65歲婦人剛領遺屬社安金 就被追討近7萬元溢領福利