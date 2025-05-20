美國龍獅日華埠登場 弘揚中華武藝

在公園中央的表演場地中，三隻色彩鮮明的舞獅同台亮相。(記者劉梓祁／攝影)

為弘揚中華武術與傳統藝術及促進社區之間的文化交流，紐約洪門青年體育會(NY Chinese Freemasons Athletic Club)與紐約發強體育會近日於曼哈頓華埠 羅斯福公園(Sara D. Roosevelt Park)聯合舉辦第七屆「美國龍獅日」(Dragon Lion Festival)，展示傳統技藝，吸引數百民眾駐足觀賞，場面熱鬧非凡。

活動當日豔陽高照，來自大紐約地區的20餘支龍獅與武術隊伍輪番上場，展示舞龍、舞獅及拳術、劍術等傳統技藝。在公園中央的表演場地中，三隻色彩鮮明的舞獅同台亮相，兩隻白獅分別飾有紅橙與金黃毛邊，中間則是一隻紅獅。三隻舞獅一同躍上木凳架起的橋面，對峙搖頭。身穿橙衣的指揮者手持令旗於前方擊鼓指揮，引領三獅互動。

此次參演團體涵蓋傳統與現代風格，包括七星螳螂拳健身學院、鄺偉林洪拳國術社、太陸總商會醒獅團、新會蔡李佛始祖拳會、長島 功夫學院等老牌團體。主辦方表示，活動旨在「以舞獅和武術」會友，讓更多人認識並欣賞中華傳統文化，並親眼見證傳統藝術的魅力。不少家長帶著孩童觀賞，演出團隊中也不乏外族裔表演者。