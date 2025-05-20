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首屆台灣童玩節 6/8法拉盛熱鬧登場

記者劉梓祁／紐約報導
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2025台灣童玩節法拉盛登場，童玩與布袋戲交織文化饗宴。（記者劉梓祁／攝影）
2025台灣童玩節法拉盛登場，童玩與布袋戲交織文化饗宴。（記者劉梓祁／攝影）

由國立台灣師範大學美東校友會主辦的首屆「台灣童玩節」，將於6月8日(周日)下午1時至4時，在法拉盛紐約台灣會館舉辦，旨在透過傳統遊戲與藝文展演，令新一代華裔孩童認識台灣文化，促進代際間的交流與理解。

活動總策畫、台師⼤美東校友會理事紀慶華表示，童玩節以台灣童玩與文化體驗為主軸，適合紐約市、長島及新州地區家庭參與，現場設有多項互動遊戲與文化展示，讓親子在歡笑中感受台灣文化的活力與溫度。

該活動的籌備全由志工組成，其中翁雅琳作為顧問帶領僑務委員會海外青年文化大使(FASCA)共同主辦。她表示，大紐約地區有許多台裔二代在成長過程中對自身文化的了解有限，希望透過寓教於樂的文化活動，讓年輕人認識長輩的成長經歷，並增長對台灣民俗的認識。

主辦方介紹說，本次活動的內容多元，包括彈珠台、套圈圈、竹蜻蜓、釣紙鯉魚、粿模、戳戳樂等台灣經典童玩體驗，參與者完成遊戲護照即可兌換小禮物。現場亦備有台灣風味小吃，適合親子共遊。

同時，活動還獲得了台灣會館及其老人中心、「Hello Taiwan」組織和世界華人工商婦女企管協會大紐約分會等僑界團體的協助。

台灣會館理事長蘇春槐提到，自己小時候在台灣常隨著長輩到廟會和節慶場合，看布袋戲、玩童玩，不僅是打發時光的娛樂，更承載了鄉鎮人情和節慶習俗的集體記憶。他說，「我希望透過這次台灣童玩節，讓更多在海外長大的孩子能親身體驗這些承載文化底蘊的小玩意，從而拉近與父母、家鄉的情感距離。」

紀慶華還表示，活動亮點之一為台灣布袋戲展示與介紹，將由Katherine Chi策畫，並深入介紹掌中戲的歷史與藝術特色；展台由建築師George Cheng設計，並獲台灣會館贊助製作經費，以展現台灣工藝。

本次活動主要面向13歲以下兒童及其家庭，並歡迎各族裔文化背景人士參加，購票網址為https://shorturl.at/rGuEP，其包含三杯飲品和兩份食物。

童玩節籌畫組成員還包括約台灣會館老人中心會長陳奕明、台師大美東校友會會長游秀貞、藝術家李立婷、120公校家長會會長洪卿芳和Hello Taiwan共同創辦人李孟璇等人。

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