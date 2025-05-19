法拉盛可負擔公寓 16間開放抽籤申請

位於皇后區法拉盛一棟住宅大樓近期開放可負擔公寓抽籤申請，總計釋出16戶。(取自紐約市住房聯繫計畫)

位於皇后區法拉盛一棟住宅大樓近期開放可負擔公寓抽籤申請，總計釋出16戶，符合申請條件的家庭可於6月6日(周五)前透過紐約市住房聯繫計畫(NYC Housing Connect)平台提出申請。

該大樓位於146街35-15號，為一棟八層住宅，由Michael Kang建築師設計，總計36戶，此次開放的16戶提供給符合區域中位數130%收入標準的申請者，年收入需介於7萬1726元至22萬7500元之間，依戶型與家庭人數而定。開放式套房每月租金 為1950元或2000元，兩房單位則為2750元與2850元，住戶需自付電費 ，包含使用電爐的費用。

大樓提供多項現代化設施，包括車庫、自行車與包裹儲物空間、社區活動室、戶外露台、虛擬門房與代收垃圾服務，並開放寵物 入住。住宅單位配備洗碗機、冷氣、對講機、木地板、智慧溫控設備及品牌廚具與檯面，部分單位附有陽台或露台，採光與空間感俱佳。

申請人須符合收入與家庭人數等資格限制，並於6月6日(周五)或之前完成線上申請，或將紙本申請表於截止日前寄出。市府提醒，申請資料須填寫正確並備妥相關文件，否則恐影響審核資格。中籤者將有機會以低於市場價格的租金入住設備完善的新建住宅。詳情可至市府住房平台查詢，網址為https://housingconnect.nyc.gov。