紀念李宗保 布碌崙一街道以他命名

市議員提案將布碌崙15大道交70街處將重新命名為「李宗保道」，17日舉辦揭幕儀式。(松柏之家提供)

自去年松柏之家社區服務中心(HCS)前董事局主席李宗保過世後，市議員提案將布碌崙 (布魯克林)15大道交70街處將重新命名為「李宗保道」(Don Lee Way)。17日李宗保的親屬與眾多社區人士參與揭幕儀式，他的女兒致詞表示，藉此儀式讓父親對社區的付出能被眾人看見，讓家人都非常感恩，也讓父親的貢獻得以獲得緬懷。

作為第四代華裔移民 ，在華埠長大的李宗保長期活躍並致力服務紐約華社，生前曾為四任紐約市長工作過，擔任財政、公共關係、治安與醫療改革等職位。去年5月6日李宗保與家人在南美洲度假期間突發疾病不幸逝世，享壽65歲。此消息令民眾深感遺憾，日落公園市議員阿維萊斯(Alexa Aviles)提出將松柏之家班森賀中心前街道重新以李宗保的名字命名，延續他的精神遺產。

阿維萊斯表示，李宗保生前熱心服務社區，數十年來不遺餘力地改進亞裔和新移民家庭的權益，感動無數人。尤其在仇亞議題上更積極發聲，關心民眾福祉、糧食、健康、公共安全等議題，讓社區無比感激。

李宗保的女兒穎恩代表家屬發言時，感謝這項儀式彰顯父親生前對社區帶來的正面影響，而當未來百年後有人問起父親的名字，更能讓他的貢獻持續獲得後世人的緬懷。據悉，ABC電視台的韓裔記者CeFaan Kim與李宗保關係密切，他致詞時表示，新冠疫情期間的仇亞情緒瀰漫社會，一名布碌崙華裔長者遭少年放火燒背的案件發生時，李宗保立刻聯絡他，希望他報導事件讓該案獲得廣泛關注，顯示李宗保對社區的關心。