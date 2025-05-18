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紀念李宗保 布碌崙一街道以他命名

記者馬璿╱紐約報導
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市議員提案將布碌崙15大道交70街處將重新命名為「李宗保道」，17日舉辦揭幕儀式。(松柏之家提供)
市議員提案將布碌崙15大道交70街處將重新命名為「李宗保道」，17日舉辦揭幕儀式。(松柏之家提供)

自去年松柏之家社區服務中心(HCS)前董事局主席李宗保過世後，市議員提案將布碌崙(布魯克林)15大道交70街處將重新命名為「李宗保道」(Don Lee Way)。17日李宗保的親屬與眾多社區人士參與揭幕儀式，他的女兒致詞表示，藉此儀式讓父親對社區的付出能被眾人看見，讓家人都非常感恩，也讓父親的貢獻得以獲得緬懷。

作為第四代華裔移民，在華埠長大的李宗保長期活躍並致力服務紐約華社，生前曾為四任紐約市長工作過，擔任財政、公共關係、治安與醫療改革等職位。去年5月6日李宗保與家人在南美洲度假期間突發疾病不幸逝世，享壽65歲。此消息令民眾深感遺憾，日落公園市議員阿維萊斯(Alexa Aviles)提出將松柏之家班森賀中心前街道重新以李宗保的名字命名，延續他的精神遺產。

阿維萊斯表示，李宗保生前熱心服務社區，數十年來不遺餘力地改進亞裔和新移民家庭的權益，感動無數人。尤其在仇亞議題上更積極發聲，關心民眾福祉、糧食、健康、公共安全等議題，讓社區無比感激。

李宗保的女兒穎恩代表家屬發言時，感謝這項儀式彰顯父親生前對社區帶來的正面影響，而當未來百年後有人問起父親的名字，更能讓他的貢獻持續獲得後世人的緬懷。據悉，ABC電視台的韓裔記者CeFaan Kim與李宗保關係密切，他致詞時表示，新冠疫情期間的仇亞情緒瀰漫社會，一名布碌崙華裔長者遭少年放火燒背的案件發生時，李宗保立刻聯絡他，希望他報導事件讓該案獲得廣泛關注，顯示李宗保對社區的關心。

當日州眾議員鄭永佳、李榮恩、松柏之家社區中心董事長江國權、總裁陳偉儀、董事兼布碌崙地區檢察官辦公室的助理檢察官吳建宏、華人策劃協會總裁及首席執行官何永康及眾多社區組織領導人與會員參與揭幕儀式。

當日眾多民代、社區領袖參與揭幕儀式。(松柏之家提供)
當日眾多民代、社區領袖參與揭幕儀式。(松柏之家提供)

布碌崙 華裔 移民

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