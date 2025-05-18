長島夏季沙魚出沒 籲提高警覺勿恐慌

專家提醒，長島近海鯊魚活動頻繁，民眾下水前應提高警覺、圖為長島海灘。(記者高雲兒╱攝影)

夏日將至，長島 各大海灘即將迎來戲水人潮；但專家提醒，長島近海魚活動頻繁，民眾下水前應提高警覺，避免清晨與黃昏時段游泳，並遠離餌魚聚集區，同時也不要單獨前往、或過度靠近岸邊。

來自長島的非營利組織海洋保育基金會創辦人兼沙魚專家奧康奈爾(Craig O'Connell)表示，長島周邊海域的鯊魚數量遠超一般人想像。事實上，長島海域目前已知有超過20種鯊魚，包括季節性遷徙的品種和全年都在的種類。

其中，大白鯊格外引人注目，因為他們會利用長島近海作為育幼場，在夏天的暖水中棲息、覓食與成長。紐約州環境保護廳指出，這些大白鯊多數來自佛羅里達與南卡羅來納州 ，每年春末開始北上，經過長島後前往麻州 和加拿大的新斯科細亞等地尋找大量魚群和海豹。就在本周，一名攝影師於蒙托克海岸上空拍攝到一隻大型大白鯊，疑似為懷孕母鯊。

許多人對沙魚抱有恐懼，部分來自電影「大白鯊」(Jaws)的影響，但專家強調，沙魚通常不會主動攻擊人類。根據美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)資料，沙魚的自然食物來源也並不包括人類。

然而統計顯示，全球每年平均發生僅40至60起未受挑釁的沙魚咬人事件，其中美國約占20到30起。長島去年僅通報一起沙魚攻擊事件，為一名釣客在釣魚碼頭附近被咬，在2023年，長島曾發生五起沙魚咬人事件，包括在皇后區洛克威海灘(Rockaway Beach)發生的一起事件。

若想在享受海灘活動時確保安全，NOAA提出幾項建議，包括呼籲民眾避免清晨與黃昏時段下水，因為這是沙魚最活躍的時間、盡量結伴游泳，避免單獨、不要離岸太遠，也應避開沙洲與海底突變深的地形。最重要的是，如果發現水中有大量小魚活動，應立即上岸，因為沙魚很可能正靠近岸邊捕食這些魚群。

奧康奈爾總結道，「我並不是要大家恐慌，而是希望大家提高意識，學會如何安全、負責任地與這些海洋生物共處。」