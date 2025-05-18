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長島夏季沙魚出沒 籲提高警覺勿恐慌

記者高雲兒╱紐約報導
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專家提醒，長島近海鯊魚活動頻繁，民眾下水前應提高警覺、圖為長島海灘。(記者高雲兒╱攝影)
專家提醒，長島近海鯊魚活動頻繁，民眾下水前應提高警覺、圖為長島海灘。(記者高雲兒╱攝影)

夏日將至，長島各大海灘即將迎來戲水人潮；但專家提醒，長島近海魚活動頻繁，民眾下水前應提高警覺，避免清晨與黃昏時段游泳，並遠離餌魚聚集區，同時也不要單獨前往、或過度靠近岸邊。

來自長島的非營利組織海洋保育基金會創辦人兼沙魚專家奧康奈爾(Craig O'Connell)表示，長島周邊海域的鯊魚數量遠超一般人想像。事實上，長島海域目前已知有超過20種鯊魚，包括季節性遷徙的品種和全年都在的種類。

其中，大白鯊格外引人注目，因為他們會利用長島近海作為育幼場，在夏天的暖水中棲息、覓食與成長。紐約州環境保護廳指出，這些大白鯊多數來自佛羅里達與南卡羅來納州，每年春末開始北上，經過長島後前往麻州和加拿大的新斯科細亞等地尋找大量魚群和海豹。就在本周，一名攝影師於蒙托克海岸上空拍攝到一隻大型大白鯊，疑似為懷孕母鯊。

許多人對沙魚抱有恐懼，部分來自電影「大白鯊」(Jaws)的影響，但專家強調，沙魚通常不會主動攻擊人類。根據美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)資料，沙魚的自然食物來源也並不包括人類。

然而統計顯示，全球每年平均發生僅40至60起未受挑釁的沙魚咬人事件，其中美國約占20到30起。長島去年僅通報一起沙魚攻擊事件，為一名釣客在釣魚碼頭附近被咬，在2023年，長島曾發生五起沙魚咬人事件，包括在皇后區洛克威海灘(Rockaway Beach)發生的一起事件。

若想在享受海灘活動時確保安全，NOAA提出幾項建議，包括呼籲民眾避免清晨與黃昏時段下水，因為這是沙魚最活躍的時間、盡量結伴游泳，避免單獨、不要離岸太遠，也應避開沙洲與海底突變深的地形。最重要的是，如果發現水中有大量小魚活動，應立即上岸，因為沙魚很可能正靠近岸邊捕食這些魚群。

奧康奈爾總結道，「我並不是要大家恐慌，而是希望大家提高意識，學會如何安全、負責任地與這些海洋生物共處。」

長島 南卡羅來納州 麻州

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