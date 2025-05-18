我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巧到不能再巧 威州這家醫院14名護理師同時懷孕

墨西哥軍艦撞紐約布魯克林大橋 增至2死 初步釀禍原因曝光

CMP首屆青少年文學獎中文寫作賽 頒獎

記者劉梓祁╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
由華埠人力中心和多個機構舉辦的首屆「紐約青少年文學獎」中文寫作比賽，17日在美國華人博物館舉辦頒獎儀式。(記者劉梓祁╱攝影)
由華埠人力中心和多個機構舉辦的首屆「紐約青少年文學獎」中文寫作比賽，17日在美國華人博物館舉辦頒獎儀式。(記者劉梓祁╱攝影)

華埠人力中心(CMP) 及其旗下中文學校、留學生服務中心主辦，紐約中華公所承辦， 紐約詩畫琴棋會協辦的首屆「紐約青少年文學獎」中文寫作比賽，17日在美國華人博物館(MoCA)舉辦頒獎儀式，向20餘位不同年齡的獲獎者頒發獎狀和獎金。

主辦方表示，此青少年文學獎於2024年創立推出，秉持開放與創新精神，不限主題或概念，最高獎金1000元，總獎池達1萬8000元，面向喜愛創作的大紐約地區及周邊地區的青少年。比賽設有少年組(11-17歲)，青年和成人組(18-30歲)，以及留學生組(本年2月後的畢業生)，文體有散文、小說及新詩。

人力中心行政總監李康誠說，此比賽旨在鼓勵青少年移民及旅美留學生堅持中文寫作，幫助他們在融入當地文化的同時，保持對中華語言的熱愛與運用，最終實現中英雙語俱臻、融會貫通的目標。

根據評比結果，散文組中少年一等獎為「完整與不完整」和「我難忘的旅行」、三等獎為「揚帆啟航，傳遞快樂」、青年一等獎為「緬懷瓊瑤」、二等獎為「暢想2025——由吉米卡特前總統說起」、三等獎為「赤誠爾熱烈地活著」，留學生一等獎為「紐約留學生自傳」、二等獎為「秉家國之燭，駕美育之舟」。

在小說組，少年一等獎為「遺忘的信件」、二等獎為「夢之紐約」、三等獎為「知錯能改，善莫大焉」；青年一等獎為「土塔裡的水晶球」、二等獎為「初雪的溫度」、三等獎為「金屬血液」；留學生三等獎為「天才與瘋子」。

在新詩組中，少年一等獎為「你和我」及「我真想」、三等獎為「紅韻唐人街，紐約新年情」及「渴望」；青年一等獎為「舞之韻」、二等獎為「水龍吟」、三等獎為「紐約，光影之間」；留學生一等獎為「因為你」。

其中，「完整與不完整」講述了華裔二代在兩種文化下的身分掙扎與成長歷程，呈現作者如何在迷失與探索中找到屬於自己的定位，接納自身的多重身分；「紐約留學生自傳」則描繪了作者初到紐約後的文化衝擊與適應過程，從語言障礙、學業壓力到孤獨與思鄉之情。

留學生 華埠 華人

上一則

男子用假支票換現金 至少2女中招

下一則

2男騎摩托車皇后區連4搶 警公布影像通緝
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

AMD蘇姿丰忠告紐約畢業生：衝向最難的問題

AMD蘇姿丰忠告紐約畢業生：衝向最難的問題
新州鐵路罷工 華人憂通勤紐約PATH捷運擠爆

新州鐵路罷工 華人憂通勤紐約PATH捷運擠爆
老闆要求應徵者有工卡 紐約走線潮退 女工更吃香

老闆要求應徵者有工卡 紐約走線潮退 女工更吃香
李羅莎籲加強防洪 推紐約備雨議案

李羅莎籲加強防洪 推紐約備雨議案

熱門新聞

川普加大驅逐非法移民的力道，甚至要求美國卡車司機必須精通英文。(路透)

川普要求卡車司機具英語能力 華人炸鍋

2025-05-16 07:45
在日益凸顯的老年貧困問題中，亞裔族群的長者貧困比例也屬各族裔中最高。(記者許君達╱攝影)

紐約市高齡化逐步嚴重 近6成長者無退休金

2025-05-14 07:49
載有200餘人的墨西哥海軍帆船17日晚航行在紐約市東河時，撞上布魯克林大橋，至少造成兩名船員重傷。(截圖自x平台視頻)

影／墨西哥海軍大帆船撞上紐約布魯克林大橋 至少20傷

2025-05-17 22:21
示意圖。(取自123RF)

女外帶曼哈頓韓餐廳沙拉 快吃完才發現整隻死老鼠

2025-05-12 19:54
示意圖。（美聯社）

babies殺babies…紐約16歲女生校外爆頭亡 14歲槍手被捕

2025-05-13 15:27
紐約市98%的土地正在下沉；其中，包括拉瓜迪亞機場在內的部分區域，每年沉降速率超過5毫米。(記者曹馨元╱攝影)

紐約正緩慢下沉「每年逾5毫米」 研究揭恐怖後果

2025-05-13 19:52

超人氣

更多 >
突遭ICE拘留…華人農場主在美拚搏17年 恐淪一場空

突遭ICE拘留…華人農場主在美拚搏17年 恐淪一場空
川普威脅沃爾瑪自己吞下關稅 不能漲價

川普威脅沃爾瑪自己吞下關稅 不能漲價
「不夠窮又不夠富」華男動盲腸手術 帳單高達20萬

「不夠窮又不夠富」華男動盲腸手術 帳單高達20萬
好市多這款拌麵香氣逼人 愛蔥族讚：濃郁微甜台式葱油味

好市多這款拌麵香氣逼人 愛蔥族讚：濃郁微甜台式葱油味
廁所牆壁挖洞…紐奧良監獄集體越獄 10人在逃

廁所牆壁挖洞…紐奧良監獄集體越獄 10人在逃