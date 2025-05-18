CMP首屆青少年文學獎中文寫作賽 頒獎

由華埠人力中心和多個機構舉辦的首屆「紐約青少年文學獎」中文寫作比賽，17日在美國華人博物館舉辦頒獎儀式。(記者劉梓祁╱攝影)

由華埠 人力中心(CMP) 及其旗下中文學校、留學生 服務中心主辦，紐約中華公所承辦， 紐約詩畫琴棋會協辦的首屆「紐約青少年文學獎」中文寫作比賽，17日在美國華人 博物館(MoCA)舉辦頒獎儀式，向20餘位不同年齡的獲獎者頒發獎狀和獎金。

主辦方表示，此青少年文學獎於2024年創立推出，秉持開放與創新精神，不限主題或概念，最高獎金1000元，總獎池達1萬8000元，面向喜愛創作的大紐約地區及周邊地區的青少年。比賽設有少年組(11-17歲)，青年和成人組(18-30歲)，以及留學生組(本年2月後的畢業生)，文體有散文、小說及新詩。

人力中心行政總監李康誠說，此比賽旨在鼓勵青少年移民及旅美留學生堅持中文寫作，幫助他們在融入當地文化的同時，保持對中華語言的熱愛與運用，最終實現中英雙語俱臻、融會貫通的目標。

根據評比結果，散文組中少年一等獎為「完整與不完整」和「我難忘的旅行」、三等獎為「揚帆啟航，傳遞快樂」、青年一等獎為「緬懷瓊瑤」、二等獎為「暢想2025——由吉米卡特前總統說起」、三等獎為「赤誠爾熱烈地活著」，留學生一等獎為「紐約留學生自傳」、二等獎為「秉家國之燭，駕美育之舟」。

在小說組，少年一等獎為「遺忘的信件」、二等獎為「夢之紐約」、三等獎為「知錯能改，善莫大焉」；青年一等獎為「土塔裡的水晶球」、二等獎為「初雪的溫度」、三等獎為「金屬血液」；留學生三等獎為「天才與瘋子」。

在新詩組中，少年一等獎為「你和我」及「我真想」、三等獎為「紅韻唐人街，紐約新年情」及「渴望」；青年一等獎為「舞之韻」、二等獎為「水龍吟」、三等獎為「紐約，光影之間」；留學生一等獎為「因為你」。

其中，「完整與不完整」講述了華裔二代在兩種文化下的身分掙扎與成長歷程，呈現作者如何在迷失與探索中找到屬於自己的定位，接納自身的多重身分；「紐約留學生自傳」則描繪了作者初到紐約後的文化衝擊與適應過程，從語言障礙、學業壓力到孤獨與思鄉之情。