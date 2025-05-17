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痛失愛女後推動「行人優先」 譚佩恩獲選傑出女性

記者高雲兒╱紐約報導
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譚佩恩(左二)是「安全街道家庭聯盟」的創始成員之一，十多年來持續推動紐約市交通安全改革。(記者高雲兒╱攝影)
譚佩恩(左二)是「安全街道家庭聯盟」的創始成員之一，十多年來持續推動紐約市交通安全改革。(記者高雲兒╱攝影)

紐約州參議員劉醇逸16日宣布，2025年度「紐約州參議院傑出女性獎」(Women of Distinction)得主為交通安全倡議者譚佩恩(Amy Tam-Liao)，以表彰她在交通安全立法與社區倡導上的卓越貢獻。據悉，譚佩恩是「安全街道家庭聯盟」(Families for Safe Streets)的創始成員之一，十多年來持續推動紐約市交通安全改革，將個人悲劇轉化為公共行動的力量。

2013年，譚佩恩年僅三歲的女兒廖怡君(Allison Liao)與祖母在皇后區牽手過馬路時，盡管行人號誌為綠燈，仍遭一名未禮讓行人的駕駛撞擊身亡，該駕駛最終僅面臨輕微處罰，令家屬悲憤不已。譚佩恩與丈夫隨後與其他經歷過交通暴力失親的家庭共同創立倡議團體，推動政府強化對駕駛責任的認知與道路安全法規改革。

十多年來，譚佩恩不僅在公開場合分享女兒的故事，也積極參與各級政府聽證會、社區教育與立法遊說，成功推動紐約市降低市區車速上限，並建立全美最大規模的速限自動執法系統。她努力讓「行人優先」的理念深入人心，也為數以萬計的家庭守護了街道安全。

劉醇逸讚譽道，「譚佩恩將難以承受的喪女之痛，轉化為救人無數的堅定使命。她不僅改變了紐約的交通法規，也喚醒了整個城市對駕駛責任的重視，是名副其實的社區楷模與改革推手。」

譚佩恩在獲獎時表示，「能獲得這份榮譽我深感感激，但這個獎也屬於所有在失去摯愛後選擇化悲痛為行動、推動社會改變的家庭。我相信每個孩子都應該在安全的城市中成長，我也會持續努力，直到再也沒有家庭需要經歷像我們一樣的悲劇。」

紐約州參議員劉醇逸(左)16日宣布，2025年度「紐約州參議院傑出女性獎」得主為...
紐約州參議員劉醇逸(左)16日宣布，2025年度「紐約州參議院傑出女性獎」得主為交通安全倡議者譚佩恩(右)。(記者高雲兒╱攝影)

紐約市 紐約州 皇后區

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