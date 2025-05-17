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李羅莎籲加強防洪 推紐約備雨議案

記者劉梓祁╱紐約報導
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州眾議員李羅莎(中)呼籲加強防洪基礎建設，推動「紐約備雨議案」應對氣候變遷風險。(劉醇逸辦公室提供)
州眾議員李羅莎(中)呼籲加強防洪基礎建設，推動「紐約備雨議案」應對氣候變遷風險。(劉醇逸辦公室提供)

紐約州皇后區州眾議員李羅莎(Nily Rozic)16日聯合多位民選官員、環保倡議者及社區代表，呼籲州政府加強防洪工具與基礎設施投資，以應對日益嚴峻的氣候變遷挑戰，保護居民的生命財產安全。

作為「紐約備雨議案」(Rain Ready NY Act)的主要提案人，李羅莎指出，該提案將賦權紐約州各地的水務與下水道管理機構，有效管理暴雨逕流、預防洪患，並推動如排水系統升級等具氣候韌性的基礎建設項目。

李羅莎說，皇后區長期面臨洪水威脅，尤其以法拉盛、牙買加(Jamaica)及新鮮草原(Fresh Meadows)社區為重災區，每逢暴雨便導致老舊下水道系統不堪負荷，造成危險環境與高額損失。她強調，2021年颶風艾妲(Ida)重創紐約後，2023年更頻繁出現突發性洪水，進一步暴露出社區基礎建設的脆弱性與獲得長期解方的迫切性。

根據非營利機構「地區規畫協會」(Regional Plan Association)近期的報告，若不立即投入氣候韌性基礎設施，至2040年紐約市及周邊地區恐有多達8萬2000戶住宅面臨淹水危機，160萬名居民將處於高風險區域。

州參議員劉醇逸(John Liu)作為共同提案人，表示在21世紀，沒有人應該因為下雨而感到恐懼，但不幸的是，許多居住在紐約州，包括東北皇后區的居民與業主每天仍需面對這些問題。他強調，社區需要負責任的立法來保護生命與財產，尤其是在聯邦政府削減防洪資金之際。

國會眾議員孟昭文則指出，「自颶風艾妲重創我們以來，防洪便是優先要務之一。未來類似災害將日益頻繁，必須採取行動防止更多的生命流逝」。法拉盛市議員黃敏儀表示，極端氣候對城市造成的衝擊不言而喻，而法拉盛等勞工社區更是首當其衝。

目前，「紐約備雨議案」已獲參議院通過，目前正由州眾議會企業與公共機構委員會審議。

法拉盛 紐約州 皇后區

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