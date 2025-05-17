唐人街住客協會背書市長參選人 挺馬姆達尼籲凍租

唐人街住客協會政聲與紐約州租客聯盟15日宣布市長參選人背書名單，州眾議員馬姆達尼為第一順位、現任市主計長蘭德為第二順位，並號召上千名租客集會聲援。(政聲提供)

距市長初選不到一個月，紐約州租客 聯盟(NYS Tenant Bloc)與唐人街住客協會(CAAAV)下屬的政聲(CAAAV Voice)15日首次發表市長選舉背書名單，將皇后區州眾議員馬姆達尼(Zohran Mamdani)列為第一順位、現任市主計長蘭德(Brad Lander)為第二順位。

租客聯盟指出，馬姆達尼是目前唯一承諾上任四年間全面凍結租金 的市長參選人，也是首位達成公費選舉配對資格的參選人，此外，他拒收房地產業金主捐款，與已獲得地產業捐款數百萬元的前州長葛謨 (Andrew Cuomo)形成鮮明對比。

居住在華埠多年的政聲領導陳任平表示，「我們唐人街幾千人都會投馬姆達尼的票。葛謨早就站在地產商那邊。我們要的是一位替租客發聲、敢對抗川普的市長。」

市租金指導委員會(Rent Guidelines Board)月初初步通過了調漲租金方案，建議自10月1日起，針對約100萬戶穩租房，實施一年期租約1.75%至4.75%、兩年期4.75%至7.75%的租金調漲，此舉引發租客反彈。

房東團體則認為漲幅合理，稱調整是為應對營運與維修成本上升。根據評議會數據，房東過去一年的平均成本增幅為6.3%。紐約地產委員會(REBNY)聲稱，合理調漲有助於穩租房維持基本運作，尤其是史泰登島與布朗士等地的房東仍面臨虧損壓力。

隨著2025市長選戰白熱化，租金政策成為核心議題，包括馬姆達尼、市議長歐德思(Adrienne Adams)、蘭德在內的七名民主黨參選人均已表態支持凍租。蘭德雖僅承諾一年凍租，但憑他多年推動社會住宅計畫，獲得第二順位背書，他日前也在租金指導會議上作證，認為在當前家庭收入與房東利潤數據下，凍租是合理的選項。

3月底由Honan策略集團發布的民調顯示，馬姆達尼聲勢已攀升至第二名，僅次於葛謨，蘭德和現任市長亞當斯(Eric Adams)則位居第三和第四。