NYPD首位亞裔女巡官 獲頒領導獎

布碌崙地區檢察官辦公室近期晚間舉行「團結與社區」活動慶祝亞太裔傳統月，其中第一位獲得巡官頭銜的亞裔美國女性吳瑪麗(左三)，獲地區檢察官頒發領導獎。(記者馬璿╱攝影)

布碌崙 (布魯克林)地區檢察官辦公室近期舉行「團結與社區」(Unity and Community)活動慶祝亞太裔傳統月，席間頒發數個獎項予優秀、對社區做出貢獻的亞太裔人才，其中，首位在紐約市警中獲巡官(Lieutenant)頭銜的亞裔 美國女性吳瑪麗(Mido Mary Wu)，獲地區檢察官頒發領導獎。她表示，自己的母親當年語言不通、在丈夫早逝後獨自撫養三個女兒，仍堅持讓她與姐妹們完成學業，媽媽的堅韌態度也啟發了她，「既然我是她的女兒，我也能走到這一步。」

活動於紐約城市科技大學(NYC College of Technology)舉行，地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)表示，舉辦慶典是為慶祝更廣大的亞太裔族群，讓每個居民都能感受到地檢辦公室在乎多元族群，他認為若檢方與民眾缺乏信任，將讓人們難以對生活環境感到安心。

他補充，亞裔族群是布碌崙增長最快的群體，在他剛任職時辦公室僅有兩位亞裔員工，如今已經增加到34位，未來也將致力讓辦公室變得更加多元化，並持續打擊仇亞事件。

除有市行政審理和聽證辦公室(OATH)局長，巴基斯坦裔的Asim Rehman擔任主講人外，活動當晚也頒發執法貢獻獎予警探蘇蘭(Sumit Sulan)、領導人獎項予吳瑪麗，以及勇氣獎予越南 裔的Hoa Nguyen。

吳瑪麗致詞時表示，成為巡官對她而言，曾經是遙不可及的夢。她五歲與不諳英語的父母一同移民來美，而父親早逝後母親獨力扶養三個年幼女兒，在工廠縫紉維生，「她的堅韌讓我相信，我也能夠撐起自己的未來。」

去年吳瑪麗參加全國亞裔警官協會年會時，聽到一名女性高階警官說，「如果不是我，那是誰？」，激發她參加升遷考試的決心。當時全美僅有四名亞裔巡官，且皆為男性，吳瑪麗表示，「我承繼母親的韌性與信念，為什麼不能是我？」，這成為她前進的動力，也希望藉此鼓勵少數族裔的年輕人相信，曾經的不可能也能成為現實。