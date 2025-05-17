亞裔創作者楊健開展 以「乾淨」隱喻審查與控制

駐校藝術家楊健(右二)的全新個展在皇后學院(Queens College)Rosenthal圖書館六樓藝術中心正式開幕。(記者高雲兒╱攝影)

駐校藝術家楊健的全新個展日前在皇后學院(Queens College)Rosenthal圖書館六樓藝術中心開幕。本次展覽為楊健駐校期間的重要創作成果，以「乾淨」為題，深入探討其作為一種社會審查與控制的象徵，延伸至當代網路言論、人工智慧 發展與集體記憶之間的張力。

本展以「乾淨」為概念核心，探討其作為一種社會審查與集體控制的隱喻。楊健表示：「乾淨這個概念，在我看來其實就是一種審查的隱喻。像在網路上刪除言論、過濾資訊，那其實就是一種清潔行為，清除掉那些被認為不合適的存在。這個過程，其實也是一種控制。」

楊健以敏銳且富詩意的視角，透過裝置藝術與混合媒材平面作品，反思資訊過濾、言論自由與公共記憶的界限。展出作品多以回收與廢棄日用品為素材——包括舊螢幕、網路線、塑膠零件等——轉化為批判性與視覺語言兼具的藝術作品，挑戰觀眾對「乾淨」與「控制」關係的既有認知。

本展覽由陳仲德家族暨協和門窗設立的基金會「陳秋貴家族/協和門窗基金」(Thomas Chen Family/Crystal Windows Endowment)贊助支持。該基金會捐贈皇后學院110萬元，專為推動亞洲與亞裔 當代表現藝術而設，資助內容包括學生獎學金、駐校藝術家計畫與展覽舉辦，積極促進校園內的多元文化對話與實驗創作。

楊健為來自中國的跨媒材藝術家，其作品關注科技、權力與人類行為之間的交織關係，曾在荷蘭、德國 、瑞士、日本、中國與美國等地展出。駐校期間，他亦舉辦講座與工作坊，與學生分享創作理念與實務經驗，深化社區對當代藝術議題的理解與參與。