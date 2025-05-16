曼哈頓華埠監獄動工 社區嘆「抗爭失敗」

華埠監獄15日開始動工，市府將連辦社區互動會議。(記者劉梓祁／攝影)

飽受華埠 居民反對的曼哈頓城區監獄(BBJ)工程，在市府選定建設公司後，於15日開始動工，主導項目的市設計及建設局(DDC)表示，當局將連續舉辦社區互動會議，向居民介紹施工團隊並收集建議。

市府紀錄顯示，設計及建設局將華埠監獄的合同授予了「Tutor Perini」和「O&G Industries」的合資企業。當局表示，該合同的金額為37億6425萬元，合同期限為2646個連續日曆日，直至最終完工。

合約細則顯示，新建商的合約15日起生效，開始監獄的設計和建設工作，計畫在2032年8月12日前完成，遠比原訂2027年全面關閉雷克島(Rikers Island)監獄的行程來得晚。

市設計與建設局發言人麥爾斯(Ian Michaels)表示，「城區監獄團隊將繼續與當地社區互動，並舉辦一系列的公開工作坊，讓公眾審閱設計方案並提供意見。」

麥爾斯預計，首場會議將在6月下旬舉行，向社區介紹施工企業，以及其初步設計思路。隨後，市府會舉辦「社區設計參與會」，收集居民對監獄外觀風格、社區融合等方面的意見。

資料顯示，華埠監獄的設計公司為「HOK」，其為跨國團隊，項目包括拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)B航站樓和北京二里屯通盈中心洲際酒店等。

對此，民主黨華埠65D區領袖于金山認為，監獄動工可視為華埠的「壞消息」，代表「社區多年來的抗爭付之流水」。他批評道，前市長白思豪 (Bill de Blasio)與市議會內主張「司法改革」的進步派強力推動關閉雷克島、興建城區監獄，雖名義上是改革勝利，實際卻讓華埠等社區承擔「所有後遺症與苦果」。

于金山認為，停止華埠監獄動工「似乎還有一線希望」。聯邦法官在本周宣布，指派獨立外部「整改負責人」接管雷克島監獄；且有報導指市長亞當斯 (Eric Adams)正評估放棄於 2027 年關閉雷克島的方案，轉而將區域監獄地塊改作興建住宅，但未有定案。

「希望聯邦接管雷克島，將其重修繼續使用，」于金山說，「也許亞當斯和聯邦密切的關係，可以達成我們僅有的期望。」目前，市府尚未確認社區會議的時間和地點。